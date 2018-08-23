Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Afganistan'da kurban eti dağıttı

FARYAB (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Afganistan'ın kuzeyinde Taawun Derneği ile ihtiyaç sahibi 2 bin 650 aileye kurban eti dağıttı.
Kurban dağıtımı için Afganistan'a gelen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gözlemcisi Tuncay Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak Afganistan'daki faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.
Çelik, Afganistan halkına her türlü desteği verme gayretinde olduklarını ifade ederek, bu sene de Afganistan'ın Faryab ve Cüzcan vilayetlerinde toplam 2 bin 650 aileye kurban eti dağıttıklarını belirtti.
Afganistan merkezli Taawun Derneği Başkanı Azizullah Rahimi de Afganistan halkını her daim yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür etti.
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