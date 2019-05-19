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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Afganistan'a ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Afganistan'a ramazan yardımı

KABİL (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Afganistan'da gıda dağıtımı ve iftar programları düzenledi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinde faaliyet gösteren Taawun Vakfı aracılığıyla gıda yardımları yaptıklarını ve iftar programları düzenlediklerini söyledi.

Eryılmaz, Afganistan'daki faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Mazlum coğrafyalarda dul, yetim, engelli, dar gelirli ve mülteci konumunda olan yüz binlerce aile için seferber olduklarını ifade eden Eryılmaz, Türkiye dahil 40 ülkede insani yardım, sosyal-kültürel hizmetler, basım-yayın ve eğitim alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Taawun Vakfı Başkanı Azizullah Rahimi de Afganistan'da 40 yıldır devam eden savaştan dolayı birçok alanda acil yardımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Rahimi, Türkiye'den gönderilen yardımlarla buradaki yaraları sarmaya çalıştıklarını belirterek, Afganistan'da başta eğitim olmak üzere basım-yayın hizmetleri, insani yardım, su kuyusu açma ve kurban kesim projeleri gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaları Afganistan geneline yaymak istediklerini aktardı.

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