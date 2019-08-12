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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Afganistan'da kurban eti dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 20:46 | Son Güncelleme

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Afganistan'da kurban eti dağıtımı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Afganistan'ın kuzeyinde Taawun Derneği ile ihtiyaç sahibi 10 bin aileye kurban eti dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinde faaliyet gösteren Taawun Derneği aracılığıyla Andhoy, Devletabad ve Cevizcan dahil 7 bölgede 10 bin aileye kurban eti dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Vakfın mazlum coğrafyalarda dul, yetim, engelli, dar gelirli ve mülteci konumunda olan yüz binlerce aile için seferber olduğu aktarılan açıklamada, Afganistan'daki faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada Vakfın, Türkiye dahil 40’tan fazla ülkede insani yardım, sosyal-kültürel hizmetler, basım-yayın ve eğitim gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Taawun Derneği Başkanı Azizullah Rahimi, yaptığı açıklamada, Afganistan'da yaklaşık 40 yıldır devam eden savaştan dolayı birçok alanda acil yardımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Türkiye'den gelen yardımlarla Afgan halkının yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Rahimi, ülkede başta eğitim olmak üzere basım-yayın hizmetleri, insani yardım, su kuyusu açma ve kurban kesim projeler yaptıklarını ifade etti.

Rahimi, bu çalışmaları Afganistan geneline yaymak istediklerini sözlerine ekledi.

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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı kurban eti dağıtımı

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