Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan Yemen'e gıda yardımı

MARİB (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Yemen'in doğusundaki Marib ve Hadramevt kentlerinde yaklaşık 30 bin kişiye 6 bin gıda kolisi dağıttı.

Yemen merkezli El-Bereke Kalkınma Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından finanse edilen yardım projesi kapsamında, Marib ile Hadramevt'in ikinci en büyük ilçesi Seyun'da 6 bin gıda kolisi dağıtıldığı kaydedildi.

Gıda kolilerinden 5 bin 200'ünün Marib'de, 800'ünün de Seyun'da dağıtıldığı belirtilen açıklamada, pirinç, un, şeker ve sıvı yağdan oluşan gıda kolilerinin savaştan zarar görenler, yoksul aileler ile öğrencilere verildiği belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

