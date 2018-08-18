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Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'ndan 40 ülkeye kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:41 | Son Güncelleme

Türkiye dahil 40'tan fazla ülkede on binlerce büyükbaş ve küçükbaş kurban hissesi dağıtacak

İSTANBUL (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin yardımlarıyla yüz binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedefliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1985 yılından bu yana kurban bağışlarından milyonlarca kişinin istifade etmesine vesile olan vakıf, Türkiye dahil 40'tan fazla ülkede on binlerce büyükbaş ve küçükbaş kurban hissesi dağıtacak.

Vakfın İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, yardım götürülen yerlerden Türkiye ve Türk milleti için dua alarak döndüklerini belirtti.

Son aylarda ekonomik kıskaca alınmaya çalışılan Türkiye için dua edip gözyaşı döken milyonlarca mazlumun olduğunu ifade eden Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve milletimiz, hiç görmediğimiz, hiç tanımadığımız kardeşlerimizden gıyabi dualar alıyor. Özellikle uzun yıllar Batılıların sömürü ve işgaline maruz kalmış Afrikalı kardeşlerimiz, milletimizin yardımları sonrası 'Karşılıksız yardım yapan beyazlar da varmış' diyorlar. Geçtiğimiz yıllarda kurban eti dağıttığımız dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'in Simiri, Kona Beri, Mangaize gibi elektriği dahi olmayan köylerinde 15 Temmuz darbe girişimini haber alan insanların ülkemiz için dualar edip, gözyaşı döktüklerini öğrendik."

İnsanlık onuruna ve Müslüman şahsiyetine yakışır bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırdıklarını aktaran Eryılmaz, kurbanın sadece vacip olan bir ibadetin ifası değil, mazlumlara umut olmanın, kardeşlik bağlarını güçlendirmenin, insanlık onurunu yüceltmenin, örnek Müslüman şahsiyetini sergilemenin ve ihtiyaç sahiplerini sömürü düzenine muhtaç etmemenin bir vesilesi olduğunu vurguladı.

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