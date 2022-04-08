Aziz neden yok? 8 Nisan Show TV yayın akışında Aziz bugün var mı yok mu?

Aziz neden yok? Aziz bugün var mı yok mu? 8 Nisan Show TV yayın akışında Aziz dizisinin olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. İzleyenleri her hafta ekran başına kilitleyen Aziz dizisinin bu akşam yayın akışında gözükmemesi kafaları karıştırdı. Peki; Aziz neden yok?

AZİZ NEDEN YOK?

Aziz dizisi ile ilgili resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada;

"Önce sağlık, 20 haftadır, her cuma Show TV ekranlarında yerini alan Aziz dizimize, sağlık sorunları nedeniyle 1 hafta ara vermekteyiz. Önümüzdeki hafta, yeni bölümümüzde buluşmak üzere..." ifadelerine yer verildi.

AZİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aziz dizisinin yeni bölümü 15 Nisan günü ekranlarda olacak.

8 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

21:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

23:30 Aziz

02:15 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

03:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

