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Aziz neden yok? 8 Nisan Show TV yayın akışında Aziz bugün var mı yok mu?

08.04.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziz neden yok? Aziz bugün var mı yok mu? 8 Nisan Show TV yayın akışını inceleyen dizi severler Aziz dizisi hakkında araştırma yapıyor. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; Aziz neden yok?

Aziz neden yok? 8 Nisan Show TV yayın akışında Aziz bugün var mı yok mu?

Aziz neden yok? Aziz bugün var mı yok mu? 8 Nisan Show TV yayın akışında Aziz dizisinin olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. İzleyenleri her hafta ekran başına kilitleyen Aziz dizisinin bu akşam yayın akışında gözükmemesi kafaları karıştırdı. Peki; Aziz neden yok?

AZİZ NEDEN YOK?

Aziz dizisi ile ilgili resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada;

"Önce sağlık, 20 haftadır, her cuma Show TV ekranlarında yerini alan Aziz dizimize, sağlık sorunları nedeniyle 1 hafta ara vermekteyiz. Önümüzdeki hafta, yeni bölümümüzde buluşmak üzere..." ifadelerine yer verildi.

AZİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aziz dizisinin yeni bölümü 15 Nisan günü ekranlarda olacak.

8 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber
21:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
23:30 Aziz
02:15 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
03:45 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
04:45 Aşk Laftan Anlamaz

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Anahtar Kelimeler:
Show TV
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