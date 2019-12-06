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Aziz Nikolaos Demre'de anıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 14:06 | Son Güncelleme

DÜNYADA 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölüm yıl dönümünde Antalya'nın Demre ilçesinde mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen ayinle anıldı.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - DÜNYADA 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölüm yıl dönümünde Antalya'nın Demre ilçesinde mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen ayinle anıldı.

Tüm dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan, çocukların, denizcilerin ve yoksul genç kızların koruyucusu olarak bilinen, Hristiyan dünyasının ve dünyanın en önemli azizlerinden biri olarak kabul edilen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümü kabul edilen 6 Aralık günü mezarının bulunduğu Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde anma ayini yapıldı. Ayini, Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Hıristomas Kalaycı yönetti. Ayine, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden, Antalya, Yunanistan, Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen din adamlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Ayinde din adamları ve ayine katılanlar, İsa Peygamber, Aziz Nikolaos, barış, dostluk, kardeşlik, savaşların sona ermesi, dünyada açlığın ve yoksulluğun sona ermesi, insanlığın mutluluğu için dua etti. Ayin sonunda katılımcılara kutsanmış ekmek ve su ikram edildi.

TÜM KITALARDA ANILIYOR

Ayini yöneten din adamı Hıristomas Kalaycı, Rumca ve Türkçe yaptığı konuşmada, "Bugün Aziz Nikolaos tüm kıtalarda, sayısız insan tarafından anılmakta. Likya bölgesinin bir evladı olarak dünyaya gelen Aziz Nikolaos, İstanbul Rum Patrikliği'ne bağlı Demre Metropoliti olarak uzun yıllar hizmet etmiş, yaşam pratiği ve gösterdiği mucizelerle ünü tüm dünyaya yayılmıştır. Aziz Nikolaos'un halefi olarak, ona kalpten sevgi besleyen sizlerle kendisini makamında anma mutluluğu yaşadık. Ayinimizde ayrıca ülkemizin ve tüm insanlığın selameti ve barışı için de dua ettik. Bizlere bu imkanı veren başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy olmak üzere tüm devlet makamlarına teşekkür ediyorum" dedi.

AZİZ NİKOLAOS KİMDİR?

Aziz Nikolaos, Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde doğmuş, din adamı olarak bugünkü adıyla Demre ilçesine, o günkü adıyla Myra Antik Kenti'ne gelmiş ve genç yaşta piskoposluk makamına ulaşmıştır. Aziz Nikolaos, Myra Antik Kenti'nde 6 Aralık 343 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Daha sonra MS 4'üncü yüzyılda Aziz Nikolaos adına yapılan kilisede (bugünkü müze) mezarı bulunmaktadır.

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