Aziz Nikolaos Demre'de anıldı 

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - DÜNYADA 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölüm yıl dönümünde Antalya'nın Demre ilçesinde mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen ayinle anıldı.

Tüm dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan, çocukların, denizcilerin ve yoksul genç kızların koruyucusu olarak bilinen, Hristiyan dünyasının ve dünyanın en önemli azizlerinden biri olarak kabul edilen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümü kabul edilen 6 Aralık günü mezarının bulunduğu Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde anma ayini yapıldı. Ayini, Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Hıristomas Kalaycı yönetti. Ayine, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden, Antalya, Yunanistan, Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen din adamlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Ayinde din adamları ve ayine katılanlar, İsa Peygamber, Aziz Nikolaos, barış, dostluk, kardeşlik, savaşların sona ermesi, dünyada açlığın ve yoksulluğun sona ermesi, insanlığın mutluluğu için dua etti. Ayin sonunda katılımcılara kutsanmış ekmek ve su ikram edildi.