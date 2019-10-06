HABER

Aziz Nikolaos ve Myra'ya yarım milyon ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan dünyaca ünlü ören yeri olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni yılın 9 ayında 535 bin 251 kişi ziyaret ederken, 12 milyon 793 bin 221 lira 8 kuruş gelir elde edildi.

Aziz Nikolaos ve Myra'ya yarım milyon ziyaretçi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan dünyaca ünlü ören yeri olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni yılın 9 ayında 535 bin 251 kişi ziyaret ederken, 12 milyon 793 bin 221 lira 8 kuruş gelir elde edildi.
Demre'de bulunan ve Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Ortodoks dünyasının inanç merkezlerinden Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni bu yılın eylül ayında 57 bin 135 kişi ziyaret etti ve karşılığında 1 milyon 567 bin 542 lira 40 kuruş gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde müzeyi 52 bin 401 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 802 bin 260 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 9 ayında Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 310 bin 77 kişi ziyaret etti ve karşılığında 7 milyon 487 bin 21 lira 40 kuruş gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde müze 301 bin 626 kişiyi ağırlamış ve karşılığında 4 milyon 204 bin 762 lira gelir sağlanmıştı.
Demre'de bulunan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni ise bu yılın eylül ayında 39 bin 959 kişi ziyaret etti ve karşılığında 1 milyon 107 bin 324 lira 40 kuruş gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde Myra'yı 41 bin 689 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 624 bin 40 lira gelir elde edilmişti. Bu yılın 9 ayında Myra Antik Kenti'ni 225 bin 174 kişi ziyaret etti ve karşılığında 5 milyon 306 bin 200 lira 40 kuruş gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti'ni 204 bin 944 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 3 milyon 67 bin 881 lira gelir elde edilmişti.

FOTOĞRAFLI

Aziz Nikolaos ve Myra'ya yarım milyon ziyaretçiAziz Nikolaos ve Myra'ya yarım milyon ziyaretçiAziz Nikolaos ve Myra'ya yarım milyon ziyaretçiAziz Nikolaos ve Myra'ya yarım milyon ziyaretçi

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Yeni mahsul Antep salçası tezgahlardaki yerini aldıYeni mahsul Antep salçası tezgahlardaki yerini aldı
Trabzon'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştüTrabzon'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.