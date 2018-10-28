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AZİZ SANCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 05:44 | Son Güncelleme

İstanbul DHA  İstanbul’da düzenlenen 5.

İstanbul DHA
İstanbul’da düzenlenen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın ilk gününde, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen teşvik ödülleri sahiplerini buldu. Tıp alanında yaptıkları çalışmalarla ödüle hak kazanan bilim insanları ödüllerini; TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın elinden aldı.
2018 Aziz Sancar Bilim, Teşvik ve Hizmet Ödüllerine layık görülen isimler şöyle: Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel, Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Doç. Dr. Sinan Güven, Doç. Dr. Mehmet Kahraman, Doç. Dr. Tevfik Tamer Önder ve Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker.

Görüntü dökümü:
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-Ödüllerin verilmesi
-Genel ve detaylar

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