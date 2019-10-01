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Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moldova sağlık sektörü için önemli bir tesis olan Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi’nde görev yapan sağlık personeline Türkiye’de eğitim programı düzenlendi.Merkezin hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılmasının yanı sıra hastanede görev yapan sağlık personelinin bilgi ve tecrübesinin artırılmasını hedefleyen eğitim programına 6 uzman doktor ve 1 hemşire katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moldova sağlık sektörü için önemli bir tesis olan Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi’nde görev yapan sağlık personeline Türkiye’de eğitim programı düzenlendi.
Merkezin hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılmasının yanı sıra hastanede görev yapan sağlık personelinin bilgi ve tecrübesinin artırılmasını hedefleyen eğitim programına 6 uzman doktor ve 1 hemşire katıldı. 3 hafta süre ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Nöroloji ve Radyoloji branşlarında eğitimler verildi.
Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri’nin başkenti Komrat’ta mevcut “Bölge Hastanesi” yerleşkesi içerisinde yeni bir Tanı ve Tedavi Merkezi kuruldu. İki katlı olarak inşa edilen merkez; toplam 6 bin 800 metrekare alan üzerinde 2 bin 700 metrekare kapalı alana sahip. 56 yatak kapasiteli ve modern tıbbi cihazlarla donatılmış olan Yeni Tanı ve Tedavi Merkezinde temel klinik ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra dahiliye, pediatri, radyoloji, tomografi ile ultrason hizmetleri ile birlikte yılda yaklaşık 40 bin kişiye hizmet veriyor.
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ismi verilen merkez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile resmi açılışı yapılarak 18 Ekim 2018 tarihinde hizmete başlamıştı.

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim

Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi sağlık personeline eğitim
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