Aziz Sancar'dan Özbekistan'daki Türk Okulu'na ziyaret

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, çeşitli etkinliklere katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Türk Okulu'nu ziyaret etti.

Türk Hava Yolları (THY) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak ülkeye gelen 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Sancar, Taşkent'te faaliyet yapan Türk İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Eyyüpkoca, Basın Müşaviri Davut Gazi Benli ve diğer büyükelçilik mensuplarının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Sancar, çocuklardan beklentilerinin çok olduğunu belirterek, onlardan sıkı çalışmalarını istedi.

Sancar, bilim yapmanın kolay olmadığını, çok fedakarlık istediğini belirterek, "Onu göz önüne alırsanız çok çalışırsanız başarılı olursunuz." dedi.

Sancar, Türk dünyasının bilime çok ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Türk dünyasının İngiltere, Almanya, Japonya ve ABD ile yarışabilmek için bilime ağırlık vermesi gerekir." ifadesini kullandı.