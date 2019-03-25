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Aziz Sancar'ın ismi verilen bitki ilaç olma yolunda

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın ismi verilen ve halk arasında yara tedavisinde kullanılan havalotundaki etken maddenin ilaç olarak değerlendirilebilmesi için yürütülen bilimsel çalışmalarda sona yaklaşıldı - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan: - "Bitkinin içindeki etken maddelerin ayrıştırılması ve bunların ilaç olarak kullanılmasına yönelik üniversitemizle birlikte yürütülecek TÜBİTAK projemiz başlatılacak. En kısa zamanda resmi başvuru sunulacak" - Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Koç: - "Bitkinin ilaç olma yolunda potansiyeli yüksek"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Halk arasında yara tedavisinde kullanılan ve Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın ismi verilen havalotunun, ilaç olabilmesi için yürütülen bilimsel çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaç üretiminden tedaviye kadar artık modern tıpla birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında çok sayıda araştırma yapıldığını anlatan Doğan, yurt içi ve dışında farklı bitkiler ile sülük gibi bazı hayvan türlerinin hastalıkların tedavisindeki etkisinin incelendiğini belirtti.

Doğan, üniversitelerindeki "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi"nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde keşfedilen bitki türüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin verildiğini hatırlattı.

Halk arasında "havalotu" denilen, "bolanthus" cinsine ait endemik bir tür olan bitkinin daha önce bilimsel tanımlamasının yapılmadığını ifade eden Doğan, "Bu bitki, Geleneksel Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Koç başkanlığındaki ekip tarafından ilk kez bilimsel olarak tanımlanmıştı. Türkiye'nin dünyada bilim adına gururu olan Sancar'dan izin alınarak, bitki türüne 'Bolanthus Aziz-Sancarii' ismi verilmişti." dedi.

Prof. Dr. Doğan, bitkinin halk arasında daha çok yara tedavisinde kullanıldığını belirtti.

Bitkinin, yara tedavisi başta olmak üzere farklı sağlık sorunlarına şifa olup olamayacağına ilişkin başlatılan araştırmanın tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Doğan, şunları kaydetti:

"Bu alanda araştırma yapan öğretim üyelerimizin çalışmaları neticelenmek üzere. Bu bitkinin içindeki etken maddelerin ayrıştırılması ve bunların ilaç olarak kullanılmasına yönelik de üniversitemizle birlikte yürütülecek TÜBİTAK projemiz başlatılacak. En kısa zamanda resmi başvuru sunulacak."

Araştırmanın başkanlığını yürüten Doç. Dr. Murat Koç da "Araştırılan bitkinin ilaç olma yolunda potansiyeli yüksek. Kesin sonuçları elde ettikten sonra net şeyler söyleyebiliriz." diye konuştu.

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