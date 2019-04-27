HABER

"Aziz şehitlerimiz için ağaç dikiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:42 | Son Güncelleme

Iğdır'da KYK'de kalan bir grup üniversite öğrencisi, şehitlerin anısına fidan dikti

Iğdır'da, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan bir grup öğrenci, "Aziz şehitlerimiz için ağaç dikiyoruz" projesi kapsamında şehitler anısına fidan dikti.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Iğdır Orman İşlemesi Müdürlüğünün ortak yürüttükleri proje çerçevesinde bir araya gelen KYK'da kalan üniversite öğrencileri, Iğdır Kent Ormanı'nda şehitler için dikilen 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Dikilen fidanlar, geçen hafta Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Iğdırlı sözleşmeli er Erhan Çiyapul ile diğer 3 şehide ithaf edildi.

Etkinlikte, "Ey vatanın yılmaz bekçileri, toprağı namus bilen ölümsüz şehitlerimiz. Sizi rahmet ve minnetle anıyoruz." yazılı pankart açan öğrenciler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehadet mertebesine ulaşan Iğdırlı şehitler adına dikilenlerin de olduğu fidanlara can suyu verdi.

Fidan diken öğrencilerden Iğdır Üniversitesi Tarih Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Ruken Tanman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün kendileri için manevi önemi büyük olan şehitlerin anısına ağaç dikimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Projede diğer bir amacımız da Iğdır'ı daha yeşil, yaşanılabilir yer haline getirmek." dedi.

Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Şüheda Nur Çelik de toprağı namus bilerek şehit olanlar anısına fidan diktiklerini belirterek, "Bugün burada hem şehitlerimizi anıyoruz hem de Iğdır'ı yeşillendirmek için önemli faaliyet yürütüyoruz. Fidanlar diktiğimiz bu kurak alan umarım büyük orman olur. Projede olmaktan büyük gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Iğdır Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü öğrencisi Fatih Yıldız da şehitlerin anısına ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak adına fidan diktiklerini belirtti.

Program, fidan dikimi sonrası öğrencilere çorba ikram edilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, Iğdır Orman İşlemesi Müdürü Taner Tazegün de katıldı.

PARTNER18 yıl sonra yeniden18 yıl sonra yeniden
İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardıİstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı
İstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculukİstanbul’dan Samsun’a kano ile yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğa ığdır şehit

En Çok Okunan Haberler

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.