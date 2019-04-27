Fidan diken öğrencilerden Iğdır Üniversitesi Tarih Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Ruken Tanman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün kendileri için manevi önemi büyük olan şehitlerin anısına ağaç dikimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Projede diğer bir amacımız da Iğdır'ı daha yeşil, yaşanılabilir yer haline getirmek." dedi.

Etkinlikte, "Ey vatanın yılmaz bekçileri, toprağı namus bilen ölümsüz şehitlerimiz. Sizi rahmet ve minnetle anıyoruz." yazılı pankart açan öğrenciler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehadet mertebesine ulaşan Iğdırlı şehitler adına dikilenlerin de olduğu fidanlara can suyu verdi.

Dikilen fidanlar, geçen hafta Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Iğdırlı sözleşmeli er Erhan Çiyapul ile diğer 3 şehide ithaf edildi.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Iğdır Orman İşlemesi Müdürlüğünün ortak yürüttükleri proje çerçevesinde bir araya gelen KYK'da kalan üniversite öğrencileri, Iğdır Kent Ormanı'nda şehitler için dikilen 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Iğdır'da, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan bir grup öğrenci, "Aziz şehitlerimiz için ağaç dikiyoruz" projesi kapsamında şehitler anısına fidan dikti.

Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Şüheda Nur Çelik de toprağı namus bilerek şehit olanlar anısına fidan diktiklerini belirterek, "Bugün burada hem şehitlerimizi anıyoruz hem de Iğdır'ı yeşillendirmek için önemli faaliyet yürütüyoruz. Fidanlar diktiğimiz bu kurak alan umarım büyük orman olur. Projede olmaktan büyük gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Iğdır Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü öğrencisi Fatih Yıldız da şehitlerin anısına ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak adına fidan diktiklerini belirtti.

Program, fidan dikimi sonrası öğrencilere çorba ikram edilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, Iğdır Orman İşlemesi Müdürü Taner Tazegün de katıldı.

