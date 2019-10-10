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Aziz Vlas'ın mezarı inanç turizmine kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:39 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Sivas'ta bu değeri, bu şahsiyeti, Aziz Vlas'ı gün yüzüne çıkartacağız ve dünyaya sunacağız"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Avrupa'da adına bin 200 kilise ve manastır ithaf edildiği belirtilen Aziz Vlas'ın Sivas'ta bulunan mezarının inanç turizmine kazandırılacağını söyledi.

Ayhan, Gökmedrese Mahallesi'ndeki Aziz Vlas'ın mezarını ziyaret etti.

Ayhan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivas'ın 4 bin yıllık tarihe sahip olduğunu belirtti.

Aziz Vlas ile ilgili halk arasında anlatılan efsaneler olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine ekibimizle beraber yerinde tespit yapalım istedik. Geçmiş dönemde bu konular gündeme gelmiş, bir çok makale yazılmış, birçok bilimsel çalışma gerçekleştirilmiş. Biz de bu yapılan çalışmaları derleyip toparlayıp yeni dönemde ne yapabiliriz diye bir istişare yapalım dedik. Aziz Vlas ismi Hristiyan aleminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ismine kiliseler yapılan, 'Azizlik' sıfatı alması hasebiyle Hristiyan aleminde de önemli bir mevki işgal etmektedir. İlimizde yaşamış ve burada öldürülmüş olarak bilinmektedir. Halk arasında farklı mitolojiler verilerek de günümüze kadar gelmiş. Bunu tekrar bilimsel bir araştırma yaparak, yeni bir yol haritası çizerek bunu inanç turizmine nasıl kazandırabiliriz onunla ilgili bir çalışma başlatıyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde bu bölgede bir hareketlilik olacak."

Sivas'ın derin ve tarihi bir kimliğinin olduğunu ifade eden Vali Ayhan, kentin bu kimliğiyle de gurur duyduğunu söyledi.

Sivas'ın geçmişini gün yüzüne çıkartmanın ve geleceğe aktarmanın görevleri arasında olduğunu belirten Ayhan, "Sivas'ın uluslararası turizmde de önemli yer tutacağına inanmaktayım ama bunu tamamen bilimsellik ve gerçeklik üzerine kurmaktayız. Sivas'ta bu değeri, bu şahsiyeti, Aziz Vlas'ı gün yüzüne çıkartacağız ve dünyaya sunacağız." ifadelerini kullandı.

- Fransa'da her 5 bin çocuktan biri adını taşıyor

Bazı bilimsel makalelere de konu olan Aziz Vlas'ın, 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı biliniyor. Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olduğu ifade edilen Aziz Vlas'ın, sağlığında bir hekim olarak halka yakınlığı ve öldürülmesi sırasında gerçekleştiğine inanılan mucizelerinin, onu bir aziz haline getirdiği kaydediliyor.

Adı Rumca ile Latince'ye Blasios, Fransızca'ya Blaise, Almanca'ya Blasien olarak geçen ve azizlik sıfatını Vatikan'ın 1527 yılında resmen onayladığı belirtilen Aziz Vlas, cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi olarak Hristiyan mitolojisinde yer alıyor.

Fransa'da her 5 bin çocuktan birinin adını taşıdığı Aziz Vlas'ı, 3 bin ailenin soyadı olarak tercih ettiği, Avrupa'da bin 200 kilise ve manastırın adına ithaf edildiği biliniyor.

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Aziz Vlas Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

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