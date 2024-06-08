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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap! Canlı yayın teklifini kabul etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.06.2024 20:07
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın çağrısına Aziz Yıldırım'dan yanıt geldi. Yıldırım, "Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" dedi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap! Canlı yayın teklifini kabul etti

Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi kongrede Ali Koç konuşma yapmış ve "Bir de konuşmayı basına vermişler. Yoksunuz burada. Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım." demişti.

AZİZ YILDIRIM: 'CANLI YAYINA ÇIKACAĞIZ'

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un çağrısına yanıt geldi. Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." dedi.

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