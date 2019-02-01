Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ davasında tanık olarak ifade verdi.

Aziz Yıldırım, FETÖ’nün sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri’nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı davada tanık olarak dinlendi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ali Fuat Babatan Sincan Kapalı Cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanırken, tanık Aziz Yıldırım’ın ise İstanbul Adliyesinden talimatla ifadesine başvuruldu. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan çatı davasında ifade veren gizli tanık ‘Yağmur’un iddialarının ardından Aziz Yıldırım’ın tanık olarak dinlenmesi hükmedilmişti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinden talimatlı ifade veren Aziz Yıldırım, sanık Ali Fuat Babatan’ı tanımadığını söyledi. Yıldırım, “Bir dönem Fenerbahçe Kulübü’nün başkanlığını yaptım. Başkanlık yaptığım dönemde bu yapı mensubu kişiler tarafından hakkımda davalar açıldı. Hatta bu davaları sulandırmak için basında bu dava için benden 2 milyon dolar para istendiğine yönelik çeşitli haberler çıktı. Bu süreçte ben gerekli açıklamaları yapmıştım” dedi.

Aziz Yıldırım, çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Savcılığına gerekli bilgileri de verdiğini söyledi. Yıldırım, ayrıca şike davasıyla ilgili kimsenin kendisine gelmediğini ve bu yönde bir talep olmadığını ifade etti.

Sanık Ali Fuat Babatan ise, tanık Aziz Yıldırım’ın ifadelerine diyecek bir şeyi olmadığını söyleyerek, "Herhangi bir sosyal ilişkim yoktur, sadece medyadan tanıdığım kadarıyla biliyorum" dedi.

