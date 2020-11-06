Aziz Yıldırım: 'Futbolda şike' davasında Fenerbahçe'nin eski başkanı dahil 23 sanık beraat etti

Şekip Mosturoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada kararın açıklanması sonrası "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Hakan Karaahmet'e de "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanık beraat etti.

Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edildi.

Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası cezasına çarptırıldı. Diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkum edildi.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamladı. Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onandı, diğer sanıklarla ilgili de onama, bozma ve düşme kararları aldı.

Aziz Yıldırım, özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılması, "Futbolda şike" operasyon, soruşturma ve kovuşturmasını yürüten dönemin polis yetkilileri, savcı ve hakimlerine yönelik "Paralel Devlet Yapılanması" iddiaları nedeniyle yeni soruşturmalar açılması gerekçeleriyle kendisi ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek 21 Nisan 2014'te İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Yeniden yargılanmasını ve infazının ertelenmesini talep etti.