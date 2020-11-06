Aziz Yıldırım şike davasından beraat etti

Yargıtay'ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan 'Futbolda şike' davasında aralarında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 23 kişi için beraat kararı verildi.

Dosyası ayrı görülen Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi de "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat etti.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" dedi



