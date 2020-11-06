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Aziz Yıldırım şike davasından beraat etti

FUTBOL HABERLERİ  | 06.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

Futbolda şike davasında Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 hükümlü beraat etti.

Aziz Yıldırım şike davasından beraat etti

Yargıtay'ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan 'Futbolda şike' davasında aralarında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 23 kişi için beraat kararı verildi.

Dosyası ayrı görülen Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi de "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat etti.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" dedi

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Aziz Yıldırımın yargılanmasının önünü açan ve bunu destekleyen tüm fetöcüler ve sempatizanları yargılansın şimdide!
bu zamana kadar bekletilmesi asıl suç suçsuz adama ceza yatırdılar örgütler yüzünden adam istese kaçardı gitmedi direndi hapis yattı büyük başkan aziz yıldırım
Biz en bastan söyledik ama inanmayanlar oldu.Aziz başkan gibi ADAMLAR az gelir dünyaya
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