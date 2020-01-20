Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'ü tehdit davası

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)- YAKINDOĞU Üniversitesi ile oynanan bayan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesi ile hakkında 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak hakkında açılan davaya devam edildi.

İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol ve Işık Eyigüngör'ün Avukatı Seyit Kaplan katıldı.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Fenerbahçe Kongre üyesi Bülent İbrahim İşçen tanık olarak dinlendi. Aziz Yıldırım'ın yakın arkadaşı olduğunu, davaya konu maça onunla birlikte gittiğini söyleyen İşçen, salona girer girmez VİP tribününden Yıldırım'a yönelik küfürlerin ve hakaretlerin edildiğini söyledi. Sonradan Spor Şube Müdürü olduğunu öğrendikleri kişinin kendilerini tartaklamaya başladığını öne süren İşçen, Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın Işık Eyigüngör'e yönelik parmağını sallayarak tehdit ettiklerini duymadığını söyledi. İşçen, Yıldırım ve Eyigüngör arasında geçen herhangi bir sözlü diyalog duymadığını kaydetti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.