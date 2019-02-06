Maçtan 2 gün önce Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile maç güvenliği toplantısı yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Her iki kulübün yetkilileri ile federasyon ve emniyet yetkilileri toplantıya katıldı. Kural olarak rakip takım taraftarlarına yüzde 10 oranında tribünde yer ayrılır. Yakın Doğu Üniversitesi'nin yetkilileri toplantıda takımımız taraftarına yüzde 10 bilet vermeyeceklerini söylemişler. Yine Hulki Kahvecioğlu 'Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesinler. Salon girişlerine izin vermeyeceğiz' diyerek beni tehdit etmişlerdir." dedi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptığı olay tarihinde, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı ile Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı arasında final maçı olduğunu anlattı.

"Bunun üzerine federasyon yetkilileri devreye girerek olaya müdahale etti. Taraftarımız tribünlere alındı. Ben de salona gittim. Salona girerken herhangi bir fiili müdahale ile karşılaşmadım. Tribüne çıktık. Tribünlerde Beşiktaş taraftarı olan Asya Kartalları grubu yerlerini almışlardı. Salona girdiğimde bana küfür etmeye başladılar. Tribüne girdiğimde Işık Eyigüngör yerinde oturuyordu. Kendisine 'Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesin. Gelirlerse salona sokmam. Fenerbahçe taraftarı maça gelmesin.' şeklindeki sözlerin yakışıp yakışmadığını sordum. Cevap vermedi. Ayağa kalktı. Aramızda itişme, kakışma başladı. Bu karışıklıkta tokat atmış olabilirim. Yapılanların karşısında o kadar önemli değil yani tokat atmak. Benim de gözlüğüm yere düşerek kırıldı. Olaydaki mesele tokat atma meselesi değildir. Ben FETÖ tarafından Türk sporunda şike yaptığım iddiasıyla hapishanede yattım. Bana isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum."

Yıldırım, bu durumu Basketbol Federasyonu Başkanına telefonla bizzat söylediğini kaydederek, şöyle devam etti:

Dava sonunda hakkında bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini isteyip istemediği sorulan Aziz Yıldırım, "Hayır hiç bir şey istemiyorum. Beni tehdit edecekler 'Gelme' diye, bir tokatla ceza alacağım.

25 milyonluk Fenerbahçe taraftarının başkanı salona gelemez diyorlar. Beni tehdit etmişlerdir." diye konuştu.

Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Hiçbir neden huzurdaki sanığa müvekkilimi darbetme hakkı vermez. Dosyada bulunan görüntüler, tanık ifadeleri ve doktor raporu sanığın müvekkilimi darbettiğini açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

- Olayın geçmişi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.