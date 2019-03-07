AZİZ YILDIRIM'IN RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA HAKARET DAVASI

-AZİZ YILDIRIM'A 3 BİN 480 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Yaptığı basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, önemli olanın ceza miktarı değil mahkumiyet kararı olduğunu söyledi.

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmadı. Duruşmada Aziz Yıldırım'ı Avukatı Abdurrahim Erol, Rasim Ozan Kütahyalı'yı da Avukatı Esennur Ezgi temsil etti.

Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol, müvekkilinin sözlerinin sert eleştiri olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

3 BİN 480 LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kısa bir ara veren mahkeme, Aziz Yıldırım'ı, "Alenen hakaret" suçundan 105 gün adli hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın sabıkasız oluşunu gerekçe gösteren mahkeme cezayı 87 güne indirdi. 87 günlük adli para cezasını da 3 bin 480 lira adli para cezasına çevirdi.