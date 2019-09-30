Duruşmada savunmasını yapan sanık Yıldırım, olay tarihinde Fenerbahçe Spor Klubünün başkanı olduğunu belirterek, "Olay günü Kadıköy Caferağa Spor salonunda yapılacak olan Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı ile Yakındoğu Üniversitesi kadın basketbol takımı maçı için spor salonuna gittim. Maçtan bir gün önce yapılan il güvenlik toplantısında maç ile ilgili kararlar alınacaktı. O toplantıda Yakındoğu Üniversitesi, Fenerbahçe Spor Klubü Başkanının ve genel sekreterinin maça gelemeyeceğini ifade etmişler. Fenerbahçe seyircisinin de maça alınmayacağını söylediler." dedi.

Kendisinin de Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı olarak maça gitmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Yıldırım, "Spor salonuna Yakındoğu Üniversitesi taraftarı denilerek başka bir takımın taraftarını getirmişler. Ben salona girer girmez tribünlerden, hem Fenerbahçe'ye hem de şahsıma sinkaflı küfürler ettiler. Ben de müşteki Işık Bey ve yanındakilere 'bu yaptıklarınız yakışıyor mu?' diye söylendiğimde ortalık karıştı." şeklinde konuştu.

Bu sırada Mahkeme Hakimi Ataün Kırca'nın "Olay sırasında parmağınızı kaldırarak tehditte bulundunuz mu?" diye sorduğu Yıldırım, "Hatırlamıyorum böyle bir şey ama hem parmağını sallama, hem el kol hareketleri yapmak tehdit olabilir mi? Bu kadar basit mi yani?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme hakimi Kırca, "Onu biz değerlendireceğiz." dedi.

- "Parmağımı kaldırarak müştekiye bir şey söylemedim"

Sanık Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kesinlikle iddia edildiği gibi müşteki Işık Eyigüngör'e 'bitireceğim seni daha da beter yapacağım' şeklinde bir söz sarf etmedim. Parmağımı kaldırarak müştekiye bir şey söylemedim. Maçtan önce benim maça gelemeyeceğimi söyledikleri için hatta maça sokmayacaklarını söyledikleri için maçtan sonra basına 'geldim, gereğini yaptım. Bundan sonra daha fazlasını yapacağım' dediğimi kabul ediyorum. Bu yöndeki beyanatımı Işık Eyigüngör'ü tehdit etme amacıyla vermedim. Daha önceden başlayan ve yaşanan bir olayın sonucunu söylemek istedim. Ben bu beyanımla Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı kim olursa olsun hiç bir tehdit karşısında boyun eğmeyeceğini vurgulamak istedim. Sonuç olarak ben üzerime atılı tehdit suçlamasını kabul etmiyorum."