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Azize Çelik'in eşi: Alarmı çalınca telefonu bulup, 112 ile irtibat kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 19:24 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde enkazdan yaralı kurtarılan ve UMKE ekibindeki acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe'nin yıkıntı altındayken telefonla irtibat kurduğu Azize Çelik ile ailesinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde enkazdan yaralı kurtarılan ve UMKE ekibindeki acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe'nin yıkıntı altındayken telefonla irtibat kurduğu Azize Çelik ile ailesinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Sağlık durumu iyi olan aileden Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, "Sabah ezanıyla telefonun alarmı çalınca eşim gelen ses üzerine telefona yakın olduğunu hissetti ve buldu. Bizim telefonların şarjı bitmişti, eşim 112 ile irtibat kurdu" dedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesi üzerine Azize- Cengiz Çelik çifti ile çocukları Feti Ahmet ve Muhammed Faruk enkaz altında kaldı. Yıkıntı altında 17 saat kalan aileden Azize Çelik, telefonla UMKE ekibindeki acil tıp teknisyeni Emine Kuştepe ile irtibat kurdu. Yapılan görüşme sonrası 4 kişilik aile, enkaz altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Çelik ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'EŞİMİN ÜZERİNE VESTİYER DEVRİLDİ'
Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, hastanede DHA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntı olduğunda kaçmaya çalıştıklarını ama kapının kitlendiğini söyledi. Çelik, "Kapıyı açamayınca 2 oğlum ve ben oturma odasında kaldık. Eşim de aşağıda kaldı. Bina yaklaşık 1 dakika sallandıktan sonra yıkıldı. Yatak odasına gittiğimde duvarların patladığını gördüm. Oturma odasından atlamayı düşündük. O sırada yıkım oldu. Eşimin üzerine vestiyer devrilmişti. Yakındık ve onunla sürekli konuşuyorduk. Birbirimizi teselli ediyorduk. 2 oğlum da benim yanımdaydı. Küçük oğlumun kolu molozlar altında kalmıştı, ona yardım ederek, kolunu çıkardık. Fakat büyük oğlumun da kolu sıkışmıştı ama onu çıkaramadık. Daha sonra sürünerek eşimin yanına gitmeye çalıştım. Onun bulunduğu yer bizden aşağıdaydı. O yüzden ona ulaşamadık. Küçük çocuklarım ilk önce 112 ile iletişime geçti. Fakat onların da bir süre sonra şarjı bitti" dedi.
'ALARMI ÇALINCA EŞİM TELEFONU BULDU'
Cengiz Çelik, eşinin sabah ezanı ile çalan telefonunu fark ederek, bulduğunu belirtip, "Bizim telefonların şarjı bitmişti, oradan sonra eşim 112 ile irtibat kurdu. Onlar bizi teselli etti. Aşağıda açlık, susuzluk ve üşüme hissetmedik. Nefesimiz de kesilmedi. Komşularımız vardı enkaz altında. Eşim onları konuşturarak uyumamalarını sağladı. Sabrederek ve bizi kurtaracaklarını düşünerek bekledik. Allah onlardan razı olsun, bizi kurtardılar. Eşimin durumu şimdi çok iyi, çok şükür" diye konuştu.
'BİNA ÜZERİMİZE ÇÖKTÜ'
Ailenin büyük oğlu Muhammed Faruk Çelik ise depremi hissedince kaçmaya çalıştıklarını anlatarak, "Bina bir anda çöktü. İçeride saatlerce bekledik. Bizi kurtaranlardan Allah razı olsun" dedi.
Ailenin küçük oğlu Feti Ahmet Çelik de deprem olduğu an ailesiyle salonda buluştuklarını belirterek, "Dışarı çıkamadık. Balkona doğru koştuk. Oturma odasına gelince bina üzerimize çöktü. Kolumun üzerine taşlar düştü. Babamın yardımıyla onları kaldırdık. Babam daha sonra ağabeyimin yanına gitti. Oradaki oksijen 3 saatlikti. Biz sağlam durduk ve oradan uzun bir süre sonra çıktık, çok şükür. Hepimiz şu an iyiyiz, bize yardım edenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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