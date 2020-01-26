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  4. Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı

Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 19:36 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkazın altından 17 saat sonra kurtarılan Cengiz Çelik, o anları anlattı.Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Cengiz Çelik ve ailesi, 17 saat sonra kurtarılmıştı.

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkazın altından 17 saat sonra kurtarılan Cengiz Çelik, o anları anlattı.
Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan Cengiz Çelik ve ailesi, 17 saat sonra kurtarılmıştı. Azize’nin eşi olan Cengiz Çelik, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde yaşadıklarını anlattı. Çelik, “Enkaz altında kaldık ailecek. Bir de karşı komşumuz Ayşe abla vardı. Onunla iletişim kuran da annesi. İki tane bayan vardı onları uyandırmaya çalıştık. Birbirimizi uyandırmaya çalıştık, uyanık kalarak. Sabrettik, yetkililer de bizi kurtardı çok şükür” dedi.
Göçük altındayken irtibat kurdukları UMKE görevlisine teşekkür eden Çelik, “Sürekli teselli vererek çok yardımcı oldu. Allah razı olsun ondan” dedi.
Eşimin kendilerinden daha aşağıda kaldığını anlatan Çelik, “Bizden seviyesi aşağıdaydı. Aynı seviyede olsaydık belki durumu daha kritik olurdu. Yaşamazdı belki. Vestiyer üzerine yıkılmış” dedi.
Cengiz Çelik ve ailesi, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki apartmanın çökmesiyle enkaz altında kalmış ve Azize Çelik’in UMKE görevlisi ile yaptığı telefon görüşmesi büyük yankı uyandırmıştı.

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