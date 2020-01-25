HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azize kurtarıldı, UMKE görevlisi o anları anlattı

Azize kurtarıldı, UMKE görevlisi o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yıkılan binanın enkazı altında kalan ve UMKE ekibinden bir kadın görevli ile telefonla konuşan Azize Çelik, yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. Çelik, hastanede tedaviye alınırken, kendisi ile telefonda görüşüp, ailesi ile hayata sarılmalarını sağlayan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Emine Kuştepe ise kameralar tarafından da görüntülenen o anları anlattı.    Adıyaman UMKE ekibinde yer alan Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe, Elazığ’daki depremde göçük altında kalan 'Azize' ile yaptığı telefon görüşmesi ile hem onun hem de ailesinin hayata sarılmasını sağladı.

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yıkılan binanın enkazı altında kalan ve UMKE ekibinden bir kadın görevli ile telefonla konuşan Azize Çelik, yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. Çelik, hastanede tedaviye alınırken, kendisi ile telefonda görüşüp, ailesi ile hayata sarılmalarını sağlayan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Emine Kuştepe ise kameralar tarafından da görüntülenen o anları anlattı.
Adıyaman UMKE ekibinde yer alan Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe, Elazığ’daki depremde göçük altında kalan 'Azize' ile yaptığı telefon görüşmesi ile hem onun hem de ailesinin hayata sarılmasını sağladı. Azize Çelik, bu görüşmeden yaklaşık 4 saat sonra kurtarılırken, Emine Kuştepe de bunun sevincini yaşadı.
AĞABEYİ TELEFONU UZATTI
Emine Kuştepe, depremin olduğu akşam Elazığ ekiplerinden aldıkları ihbar üzerine 16 kişilik bir ekiple bölgeye geldiklerini belirterek, “Dün geceden bu yana alanda bekliyorduk. Bu sabahki ekip olarak olay yerine gittik. Oraya gittiğimde Azize Hanım'ın ağabeyi ile telefon görüşmesi vardı. Ağabeyi telefonu bana uzattı, 'ablamla siz konuşur musunuz' dedi. Telefonu elime aldığımda Azize Hanım ile empati kurmaya çalıştım. Çünkü Azize Hanım'ın iki çocuğu, eşi ve yan tarafta iletişim kuramadığı sadece Kürtçe anlayan yaşlı bir teyze vardı. Ona sakin olmasını söyledim ve özellikle annelik duygularının biraz daha öne çıkmasını istedim. Her anne güçlüdür, işte doğumda nasıl burundan nefes alıp ağızdan sakin sakin verdiysen hepsine o şekilde söyle, ekrana bakıp şarj düzeyini görebiliyor mu, aşağıda bilinci açık mı onları anlamaya çalıştım. Hem Azize Hanım'ın durumunu kontrol ederek hem de yanındaki yaralarımızın ne halde olduğunu merak ettiğim için biraz daha onun Glaskow’unu (şuur durumu) yüksekte tutmaya çalışarak aşağıdaki hastalardan bilgi almaya çalıştım" dedi.
'EŞİ ÇIKARTILDI'
Azize Çelik ile yaklaşık 1 saate yakın, kesik kesik görüşmeleri olduğunu söyleyen Kuştepe,
"Biz olay yerinden ayrıldığımızda öğleden sonraya tekabül ediyordu, aynı esnada Azize Hanım'ın eşi aşağıdan çıkartıldı. Çok gergindi. 'Eşim var, çocuklarım var onları istiyorum' dedi. Eşinin Azize mi olduğunu sorunca beni yakın hissetti, tanıdığımı düşündü. Kendinden biri olarak gördü. Ondan sonra daha sakin bir şekilde sırt tahtasına yatıp, diğer çocuğunun çıkmasına engel olmadı. O bizim için çok büyük bir avantaj oldu” dedi.
‘ABLA GİTME NE OLUR BURADA KAL’
Emine Kuştepe, daha sonra Azize'nin çocuklarıyla diyaloğunu anlatarak, şunları söyledi:
“Oğlu Muhammed’in eli aşağıda, sütunun altında kaldığı için 2-3 defa girmek zorunda kaldım. Çocuğa da 'Bben anneni tanıyorum, annenin arkadaşıyım, korkma annen gibiyim' dedim. Çocuk 'Annem orada, koridordan ters gidersen ulaşacaksın' dedi. 'Azize burada mısın' dediğimde, o çocuk, 'Gitme abla, ne olur benimle beraber beton blokların yanında kal' dedi. 3 defa sırf çocuk biraz daha morali yüksek olsun diye yanına girip çıktım. Çok şükür hepsinden olumlu haberler aldık. Azize Hanım da ailesi de yaşıyorlar. Ben olay yerinden ayrıldıktan sonra çok şükür Azize Hanım ve Muhammed'in çıktığını duydum. Çok mutlu oldum."
'EMPATİ KURALIM'
Bunun sadece Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ya da Adıyaman UMKE’nin değil, AFAD, itfaiye, tüm birimlerin çabası olduğunu ifade eden Emine Kuştepe, "Empati kuralım. Çünkü o sarsıntıda ben de Adıyaman'daydım ve ardımda çocuğumu, ailemi, herkesi bırakarak geldim. Biz 16 kişi hiçbir şey gözetmeksizin yola çıktık, bugün buradaysak yarın bizim orada da olabilir düşüncesi ile bütün sağlıkçılara ve özellikle bütün vatandaşların ilk yardım ve deprem konusunda daha duyarlı ve daha bilgili yaklaşmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çalışma çıktı: 1 yaralıEsenyurt’ta iki grup arasında silahlı çalışma çıktı: 1 yaralı
6 yaşındaki Muhammet depremzedeler için giydiği montu gönderdi6 yaşındaki Muhammet depremzedeler için giydiği montu gönderdi
MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur? MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK'ten depremle ilgili yayınlar hakkında inceleme

Depremle ilgili yayınlar hakkında inceleme

Elazığ'daki deprem sonrası içme su kaynağında bulanıklık

Deprem sonrası içme su kaynağında bulanıklık

Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya’da hasar gören evler boşaltılıyor

Yetkililer uyardı, evler boşaltılıyor

Elazığ'daki deprem anları saniye sanyie kamerada

Depremde korku dolu anlar

İstanbul'da panik anları! Vatandaşlar deprem oluyor sandı

İstanbul'da panik anları! Vatandaşlar deprem oluyor sandı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.