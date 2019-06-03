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Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

Ankaralı 76 yaşındaki İrfan Gözel, sürücü kursundaki eğitimlerin ardından sınavı geçerek azmettiği ehliyeti aldı.Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İrfan Gözel yıllarca çiftçilik yaptığı için ehliyet almaya fırsatı olmadı.

Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı

Ankaralı 76 yaşındaki İrfan Gözel, sürücü kursundaki eğitimlerin ardından sınavı geçerek azmettiği ehliyeti aldı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İrfan Gözel yıllarca çiftçilik yaptığı için ehliyet almaya fırsatı olmadı. Gözel, emekli olduktan sonra ehliyet almaya azmetti. Bir süre önce Sincan’da bir sürücü kursuna giden yaşlı adam, B sınıfı direksiyon eğitimleri ve sınavları başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazandı. Gözel, otomobil kullanarak eşi ile gezmeyi planladığını söyledi.

Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı

Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı

Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı

Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı

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