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Azmi ve hevesi ile ipek dokumacılığını yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 10 yıl önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kursunda dokuma eğitimi alan Özlem Görgülü (39), iki yıl önce kurduğu atölyesinde, ipek dokuma geleneğini yaşatıyor.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 10 yıl önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kursunda dokuma eğitimi alan Özlem Görgülü (39), iki yıl önce kurduğu atölyesinde, ipek dokuma geleneğini yaşatıyor. Tezgahtan çıkan kumaşları beyaz sabunla yıkadıktan sonra yumuşak bir hale getirip, karadut, nar kabuğu ve gelincik çiçekleri gibi doğal boyalarla renklendiren Görgülü, ipek kumaştan yaptığı fular, şal, erkek gömleği, kadın bluzları ve sehpa örtülerini 20 - 200 lira arasında değişen fiyatlara satıyor. Evli, 2 kız çocuk annesi Özlem Görgülü'nün kurslarda pamuk dokumacılığı ile başlayan serüveni, Datça'nın unutulmaya yüz tutan ipek dokumacılığını yaşatma hevesi ile birleşince, ortaya bir başarı öyküsü çıktı. Datça'da bir zamanlar gelinlik çağındaki her genç kızın çeyiz sandıklarını süsleyen ipek eşyalar, değişen dünya koşullarında yerlerini sentetik kumaşlardan yapılan eşyalara bırakarak unutulurken, yıllar sonra kendi ipek dokuma atölyesini kurma başarısını gösteren Görgülü, şimdi ilçede ipek dokumacılığı geleneğini yaşatan tek temsilci olarak takdir topluyor. BEŞ KİŞİ YOLA ÇIKTILAR, YALNIZ KALDI Datça'da, 2009 yılında İŞKUR'un düzenlediği dokuma kurslarında 2.5 aylık bir eğitim gördüğünü belirten Görgülü, "Burada dokumacılığı öğrendim. Ancak kursta pamuk dokuyorduk. Datça'nın geleneğinde ise ipek dokumacılığı var. Kursların sonunda, ipek dokumacılığına merak sardım. Dört arkadaşım ile bir araya gelip, ipekçilik üzerine araştırmalar yaptık. Bursa'daki bir kooperatif ile irtibata geçtik. Oradan temin ettiğimiz ipek böceklerini getirtirdik. İpek böceği yetiştiriciliğine başladık. Ancak diğer arkadaşlarım bu işi yürütemedi ve ayrıldılar. Tek başıma kalsam da bu işi gerçekleştirmek için çok çaba harcadım. Azmettim sonunda başardım. Son iki yıldır ipek dokumacılığı yapıyorum. Hızırşah'ta ailemize ait bahçeli bir evi atölyeye çevirdim. Burada ipek böcekleri yetiştiriyorum. İpek böceklerinin kozalarından elde ettiğim ipekleri kendi el tezgâhlarımda dokuyarak kumaş haline getiriyorum" dedi. DOĞAL BOYALARLA RENKLENDİRİYOR Yaz boyu elde ettiği ipekleri kış aylarında kendisine ait tezgâhlarda dokuyarak ipek kumaşlar yapan Görgülü, "Tezgahtan çıkan kumaşları beyaz sabunla bir gün kaynattıktan sonra, yumuşak bir hale getiriyorum. Daha sonra bunları karadut, nar kabuğu ve gelincik çiçekleri gibi doğal boyalarla renklendiriyorum. İpek kumaş narindir. Ancak kullanmasını bilene dayanıklı ve çok uzun ömürlüdür. Kullanmasını bilenin elinde ipek eşyalar 100 yıl bile dayanır. Ailemden kalan ve tel yerine ipek kumaştan yapılan, yaklaşık 100 yıllık bir un eleğim var ve halen iş görüyor. Kimyasal madde kullanmadığımız sürece ipek çok dayanıklıdır" diye konuştu. KOZALARDAN, TAKI VE SÜS EŞYALARI BİLE ÜRETİYOR İpek kumaştan fular, şal, erkek gömleği, kadın bluzları ve sehpa örtüleri gibi ürünler yapan Görgülü, bunları 20 - 200 lira arasında değişen fiyatlara satıyor. Görgülü, "Ayrıca çeşitli renkte ipek kumaşlar bulunduruyorum ki isteyen istediği ürünleri kendi ölçülerine göre yapsın. Bu arada ipek kozalarından takı ve süs eşyaları da yapmaya başladım. Özellikle kadınlar, kozalardan yaptığım küpe ve yaka iğnelerine ilgi gösteriyor" dedi.

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