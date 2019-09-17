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Azmiyle kanseri yenip hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki yıl önce astım ve bronşit şikayetiyle gittiği hastanede göğüs kanseri teşhisi konulan ADEM sorumlusu Aylin Ökten, hastalığına karşı verdiği mücadele ve azmiyle kanseri yendi - Rahatsızlığı sonrası eşi tarafından terk edilmesine rağmen kendisini işine adayan ve tedavisini aksatmadan sürdüren Ökten'in mücadelesi, çevresindeki kadınlara da örnek oldu - Aylin Ökten: - "Aldığım ilaçlardan dolayı kalp yetmezliği teşhisiyle karşı karşıya kaldım. Şükür ki hastalığı atlattım. Bu hastalıkta güçlü olmak, hayatla barışık olmak lazım. Her şeye rağmen hayata sımsıkı tutundum ve başardım"

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan, astım ve bronşit şikayetiyle gittiği hastanede göğüs kanseri olduğunu öğrenen Aylin Ökten, hastalığını azmiyle yenmeyi başardı.

Silopi Aile Destek Merkezi Sorumlusu 41 yaşındaki Ökten'in, 2 yıl önce bir ziyaret için gittiği Adana'da astım ve bronşit şikayetiyle başvurduğu bir klinikte yapılan tetkiklerde göğsünde kitle tespit edildi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) göğüs kanseri teşhisi konulan Ökten'e, Mersin'de cerrahi müdahalede bulunuldu.

Rahatsızlığı nedeniyle yürüttüğü AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığından ayrılmak zorunda kalan Ökten, bu süreçte 2 yıllık hayat arkadaşı tarafından da terk edildi.

Ökten, yaşadıklarına rağmen bir taraftan sorumlusu olduğu Aile Destek Merkezinde (ADEM) var gücüyle çalışırken bir taraftan da tedavisine devam etti.

Hastalıkla mücadelesinde tedavisini aksatmadan sürdüren ve kendisini işine adayan Ökten, azmiyle kanseri yenmeyi başardı. Ökten'in azmi ve mücadelesi çevresindeki kadınlara da örnek oldu.

- "Hastalık teşhisi konulunca eşim beni terk etti"

Ökten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce kendisine 2. evre göğüs kanseri teşhisi konulduğunu belirterek, çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

"Ultrasonda göğsümde kitle olduğunu söylediler. Biyopside kanser teşhisi konuldu." diyen Ökten, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Daha sonra ameliyat oldum. 1 yıl boyunca Mersin'de 6 ay kemoterapi, 2 ay radyoterapi gördüm. Aldığım ilaçlar kalp ritmimi yüzde 43'lere düşürdü, kalp yetmezliği teşhisiyle karşı karşıya kaldım. Şükür ki hastalığımı atlattım. Hastalık teşhisi konulunca eşim beni terk etti, Almanya'ya gitti, telefonu açmaz oldu. Herhalde öleceğimi sandı. Çok şükür şimdi dimdik ayaktayım. Hastalığımı atlatınca geri aradı ama bu sefer ben görüşmedim ve boşandık."

- "Hayata sımsıkı tutundum ve başardım"

Hastalığı boyunca sürekli doğayla iç içe olduğunu, sebze ve meyve tüketip, spor yaptığını vurgulayan Ökten, sorumlusu olduğu ADEM'de açtıkları kurslarda kadınların eğitim almasının kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Ökten, hastalığında işinden geri kalmadığını, insanlara hizmet için koşturduğunu kaydederek, "Bu hastalıkta güçlü olmak, hayatla barışık olmak lazım. Mümkün olduğunca yatmadım, hep gezip, dolaştım, moralimi yüksek tuttum. Bahçede sebze, meyve yetiştirdim. Her şeye rağmen hayatı sevdim, hayata sımsıkı tutundum sonunda başardım." dedi.

Hastalığı yeneceğinden hiçbir zaman şüphe duymadığına işaret eden Ökten, kendisi gibi rahatsızlığı olan hastalara da morallerini hep yüksek tutmaları tavsiyesinde bulunduğunu aktardı.

Ökten, "Bu rahatsızlığı bulunanlar, kendilerini yatağa bağlamasınlar, dışarıda insanlarla kaynaşsınlar. Yürüyüş yapıp, doğal beslensinler. İnandıklarında başaracaklar." ifadelerini kullandı.

- "Hayatı hiç bırakmadı"

Yıldız Tutuk, iş arkadaşı Ökten'in hastalığı boyunca işinden geri kalmadığını, özverisiyle hayata tutunduğunu belirtti.

Arkadaşının zorlu bir hastalık süreci geçirdiğine şahit olduğunu dile getiren Tutuk, "Maske takıyordu, bütün vücudunda şişlik vardı. O dönemde bile bizimle ilgileniyordu. Tedavi sürecinden sonra iyileşerek, geri döndü. Hep hayatın içinde oldu, hayatı hiç bırakmadı. Onun hastalık sürecini ve sonrasını gördükten sonra, o günlerden bugünlere gelebilen bir insanın istediğinde yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını anlayabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Aysel Eğlenen, Ökten'in tedavisi süresince yanında olduğunu, işine tutkusu nedeniyle hastalığını unutup, yendiğini söyledi.

Ökten'in diğer hastalara örnek olabilecek bir başarı sağladığına dikkati çeken Eğlenen, arkadaşının, sıkıntılarını unutarak bu büyük sınavı geçtiğini sözlerine ekledi.

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Aylin Ökten kanser hastası Kemoterapi şırnak

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