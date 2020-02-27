Azoospermi erkeklerin kabusu olmayacak

Azoospermi tanısı konan kişilerde olgun sperm hücresi bulunamıyor. Bu nedenle kişiler doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamıyor; ancak yeni geliştirilen tedavi yöntemleri sayesinde bu sorunu olan erkekler de çocuk sahibi olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, azoospermi hastalığının nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.
Erkeklerin yaklaşık %1’inde ve kısır erkeklerin %10 ila 15’inde görülen azoospermi hastalığı, genellikle doğuştan gelen sorunlardan kaynaklı olmakla birlikte, sağlıklı bireylerde daha sonradan yaşanan sorunlardan dolayı da görülebilir. Bu bağlamda; erkeğin yaşının ileri olması, sağlıksız beslenme, olumsuz çevre koşulları, hormonsal sorunlar azoospermiye sebep olabilir.
“Azoospermi çeşitli nedenlerle menide hiç sperm bulunamamasıdır. Dolayısıyla azoospermide, sperm hücrelerinin yumurtayı döllemesi ve gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmuyor. Ancak gelişen teknoloji sayesinde azoospermi, artık baba olmak isteyen erkeklerin çocuk sahibi olmasına engel değil.” diyen Pabuçcu hastalığın tedavisinde ise cerrahi dahil farklı yöntemlerin kullanıldığını belirtiyor.
Azoosperminin tıkanıklığa bağlı olan ve olmayan olmak üzere iki grupta incelendiğini anlatan Prof. Dr. Recai Pabuçcu tedavi yöntemleri hakkında şunları söylüyor. “Tıkanıklığa bağlı azoospermi vakalarında sperm elde edilebiliyor, ancak tıkanıklığa bağlı olmayan azoospermi vakalarında sorun yaşanıyor.” Başarısını her geçen gün kanıtlayan ve arttıran ROSI yöntemi sayesinde, azoospermi kaynaklı kısırlık probleminin çözülebilir olduğunu, bu problemi yaşayan çiftlerin de çocuk sahibi olma şansının olduğunu söylüyor.
Azoospermi hastalarına umut kaynağı olan ROSI yöntemiyle Türkiye’de önemli bir başarıya imza atan Prof. Dr. Recai Pabuçcu bu süreci şöyle anlatıyor. “Bugüne kadar azoospermi yüzünden pek çok çift çocuk sahibi olma hayallerine ulaşamıyordu. Dolayısıyla geliştirilen ROSI yöntemi, hem bu hastalar için hem de bizim için heyecan vericiydi. Ekibimle birlikte Japonya’da Dr. Tanaka ile görüşmeler gerçekleştirdik. Detaylı çalışmalar sonucu tekniği Türkiye’de de uygulamaya başladık ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Artık azoospermi yüzünden çocuk sahibi olmak imkânsız değil. Şu an devam eden 70 gebeliğimiz mevcut. Bu yöntem ile Türkiye’de dünyaya gelen ilk bebek olan Ayaz Sefa bebeğin ardından şimdiye kadar 9 tane başarılı doğum gerçekleşti ve bebekler son derece sağlıklı.”
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