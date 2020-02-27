Azoospermi erkeklerin kabusu olmayacak

Azoospermi tanısı konan kişilerde olgun sperm hücresi bulunamıyor. Bu nedenle kişiler doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamıyor; ancak yeni geliştirilen tedavi yöntemleri sayesinde bu sorunu olan erkekler de çocuk sahibi olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, azoospermi hastalığının nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Erkeklerin yaklaşık %1’inde ve kısır erkeklerin %10 ila 15’inde görülen azoospermi hastalığı, genellikle doğuştan gelen sorunlardan kaynaklı olmakla birlikte, sağlıklı bireylerde daha sonradan yaşanan sorunlardan dolayı da görülebilir. Bu bağlamda; erkeğin yaşının ileri olması, sağlıksız beslenme, olumsuz çevre koşulları, hormonsal sorunlar azoospermiye sebep olabilir.

“Azoospermi çeşitli nedenlerle menide hiç sperm bulunamamasıdır. Dolayısıyla azoospermide, sperm hücrelerinin yumurtayı döllemesi ve gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmuyor. Ancak gelişen teknoloji sayesinde azoospermi, artık baba olmak isteyen erkeklerin çocuk sahibi olmasına engel değil.” diyen Pabuçcu hastalığın tedavisinde ise cerrahi dahil farklı yöntemlerin kullanıldığını belirtiyor.