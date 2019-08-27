’’Azospermi hastaları da bebek sahibi olabilir’’

Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Balaban, azospermi hastalarının bebek sahibi olabileceğini söyledi.

Azospermi, menide sperm hücresine rastlanmamasına deniliyor. İki çeşiti bilinen hastalığın birincisi sperm üretimi var ama spermin meniye ulaşmasını engelleyen bir tıkanıklık mevcut. İkinci çeşidinde ise testis içerisinde sperm üretimi yok. Azospermi hastalarının bebek sahibi olabileceğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Balaban, hastalık hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Balaban, infertil erkeklerin yüzde 10’unda ve tüm erkeklerin yüzde 1’inde azospermi durumu olduğunu belirtti.

’’Kemoterapi ilaçları ve radyasyon tedavisi riski artırır’’

Azospermiye neden olan birçok sebebin olduğunu belirten Dr. Muhsin Balaban, ’’Genetik hastalıklardan kliniferter sendromu, kemoterapi ilaçları, radyasyon tedavisi, narkotik benzeri ilaçlar, varikosel hastalığı, doğuştan sperm taşıyan kanalların yokluğu gibi durumlar azospermine neden olabilmektedir. Çoğu hastada genellikle bir sebep bulunamaz, doğuştan testisin gelişmemiş olması ya da çevresel zararlı maddelere maruziyet de azospermiye neden olabilmektedir. Azoperm saptandığında bunun sebebinin kanal tıkanıklığından mı? Yoksa testisin üretim bozukluğundan mı? Olduğunu anlayabiliriz. Yüzde 100 olmamakla birlikte hastanın fizik muayenesinden ve kandaki hormonlarından (FSH, İnhibin B) bir fikir elde edilebilir. Eskiden azospermik hastaların hepsine testis biyopsisi yapılırken, günümüz pratiğinde bu yaklaşım terk edilmiştir. Çünkü sperm bulmak için yapılan Mikro TESE ameliyatında aynı testiste bazı alanlarda hiç sperm üretecek hücre yok iken (Sertoly cell only) bazı alanlarda ise sperm üretiminin yetersiz olduğu (hipospermatogenez ya da maturasyon arrest) görülmüştür. Bu yüzden azospermik hastalara yapılan testis biyopsisi genel yaklaşımı değiştirmemektedir ve MikroTESE işlemi önerilmektedir’’ diye konuştu.