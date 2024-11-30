HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Azot dioksit gazı alarmı endişe yaratmıştı, Meteoroloji'den açıklama geldi! Türkiye'nin dört bir yanında yanı koku mu alınacak?

Azot dioksit gazı alarmı endişe yaratmıştı, Meteoroloji'den açıklama geldi! Türkiye'nin dört bir yanında yanı koku mu alınacak?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.11.2024 14:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azot dioksit gazı alarmı Türkiye genelinde endişe yaratmış; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra batı ve orta kesimlerdeki pek çok şehirde gazın etkileri hissedileceği iddia edilmişti. Hatta Prof. Dr. Orhan Şen de 'Maske takın' uyarısında bulunmuştu. Söz konusu iddiaların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi, tartışmalara noktayı koydu.

Azot dioksit gazı alarmı endişe yaratmıştı, Meteoroloji'den açıklama geldi! Türkiye'nin dört bir yanında yanı koku mu alınacak?

Azot dioksit uyarısı Türkiye genelinde alarm yaratmış, uyarılar peş peşe gelmişti. Bugün birçok şehirde "puslu" hava tahmin edildi. Ancak yurdun pek çok kesiminde de azot dioksit gazı kaynaklı kötü bir kokunun hissedileceği ifade edildiği iddia edilmişti. Söz konusu açıklamalarda Azot dioksit gazının yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinde geçici düşüşler beklendiği, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra batı ve orta kesimlerdeki pek çok şehirde gazın etkileri hissedileceği ifade edilmişti.

'MASKE TAKIN' UYARISI GELMİŞTİ

Prof. Dr. Orhan Şen de 'Maske takın' diyerek vatandaşlara uyarılarda bulunmuş, X hesabında yaptığı paylaşımda "Sabah iç bölgelerde yüksek basıncın etkisi hava kalitesini bozuyor. Trafiğin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerde “fotokimyasal smog” ve Azot Oksitler NOx denilen kirlilik artıyor. Kömür yakılan bölgelerde kükürt dioksit SO2 kirliliği artıyor. Maske takın N95" ifadelerine yer vermişti.
Gündem konusu haline gelen hava durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin pek çok şehrinde insanlar azot dioksit kokusu yayılacak mı sorusunun yanıt merak etti.

Konuya ilişkin net açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

METEOROLOJİ'DEN ' AZOT DİOKSİT GAZI' İDDİALARINA YALANLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını bildirdi.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır."

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
En Çok Okunan Haberler
Milyonları etkileyecek: Son tarih 5 Aralık!

Milyonları etkileyecek: Son tarih 5 Aralık!

Ölüm kuryesi! İstanbul'da kapı kapı dolaşmış...

Ölüm kuryesi! İstanbul'da kapı kapı dolaşmış...

Samet Aybaba'dan Hasan Arat için olay iddia!

Samet Aybaba'dan Hasan Arat için olay iddia!

Halep Kalesi muhaliflerin elinde, Esed güçlerini geri çekiyor

Halep Kalesi muhaliflerin elinde, Esed güçlerini geri çekiyor

Türkiye'den 'yeni göç dalgası' mesajı!

Türkiye'den 'yeni göç dalgası' mesajı!

Damar yolu açtırdı, kendisine ilaç enjekte ederek ölümü bekledi

Damar yolu açtırdı, kendisine ilaç enjekte ederek ölümü bekledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.