Azot dioksit gazı alarmı endişe yaratmıştı, Meteoroloji'den açıklama geldi! Türkiye'nin dört bir yanında yanı koku mu alınacak?

Azot dioksit uyarısı Türkiye genelinde alarm yaratmış, uyarılar peş peşe gelmişti. Bugün birçok şehirde "puslu" hava tahmin edildi. Ancak yurdun pek çok kesiminde de azot dioksit gazı kaynaklı kötü bir kokunun hissedileceği ifade edildiği iddia edilmişti. Söz konusu açıklamalarda Azot dioksit gazının yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinde geçici düşüşler beklendiği, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra batı ve orta kesimlerdeki pek çok şehirde gazın etkileri hissedileceği ifade edilmişti.

'MASKE TAKIN' UYARISI GELMİŞTİ

Prof. Dr. Orhan Şen de 'Maske takın' diyerek vatandaşlara uyarılarda bulunmuş, X hesabında yaptığı paylaşımda "Sabah iç bölgelerde yüksek basıncın etkisi hava kalitesini bozuyor. Trafiğin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerde “fotokimyasal smog” ve Azot Oksitler NOx denilen kirlilik artıyor. Kömür yakılan bölgelerde kükürt dioksit SO2 kirliliği artıyor. Maske takın N95" ifadelerine yer vermişti.

Gündem konusu haline gelen hava durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin pek çok şehrinde insanlar azot dioksit kokusu yayılacak mı sorusunun yanıt merak etti.

Konuya ilişkin net açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

METEOROLOJİ'DEN ' AZOT DİOKSİT GAZI' İDDİALARINA YALANLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını bildirdi.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır."