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Azot verilen Ege için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Geçen yıl göz ameliyatı sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği için beyin felci geçiren 5 yaşındaki Ege Avcı’nın bakım masraflarının karşılanabilmesi amacıyla ailesi tarafından İzmir Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Geçen yıl göz ameliyatı sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği için beyin felci geçiren 5 yaşındaki Ege Avcı’nın bakım masraflarının karşılanabilmesi amacıyla ailesi tarafından İzmir Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Minik Ege hastane odasını andıran odasında zor günler geçirirken, sağlığında çekilen görüntüler yürek burktu.
İzmir’de yaşayan İpek ve Ünal Avcı çiftinin ikinci çocukları Ege Avcı (5), tek gözünde şaşılık şikayetiyle 12 Aralık 2018’de bir hastanede ameliyata alındı. Göz ameliyatı sırasında oksijen yerine azot verilmesi sonrası solunumu ve kalbi duran Ege, buradan hemen Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 26 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve serebral palsi (beyin felci) teşhisi konan 5 yaşındaki Ege ve ailesi zor günler geçiriyor. Mideden tüple beslenen, sık sık kasılmalar yaşayan Ege’nin sağlığında çekilen görüntüler yürek burkarken, aile minik Ege’nin sadece medikal masraflarının ayda bin 300 TL’yi bulduğunu belirtti. Çocuklarının masraflarını karşılamak amacıyla İzmir Valiliğinden onaylı yardım kampanyası başlatan Avcı ailesi, destek bekliyor.

“21 dakika azot verilmiş”
Yaşadıkları süreci anlatan anne İpek Avcı, “Ege’nin doğuştan bir gözünde kayma problemi vardı. Bir süre sonra bant ve gözlükle düzelmeyecek aşamaya geldiğinde ameliyata karar verildi. 10 Aralık 2018’de Ege sabah ameliyathanede ilk ameliyata giren çocuk oldu. Güle oynaya ameliyata girdik. Ege’nin hiçbir problemi yoktu, kronik rahatsızlığı yoktu. Ameliyat sonrası Ege’nin solunumunun ve kalbinin durduğunu, yeniden çalıştırıldığını söylediler. Apar topar Ege Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakıma alındı ve burada 26 gün yaşam mücadelesi verdi. İlk bir hafta bize Ege için hiç ümit vermemişlerdi. Ben ameliyatın yapıldığı hastanedeki yetkililere sorunun ne olduğunu sordum, ameliyat sırasında bir teknik sorun olduğunu söylediler. Hafta sonu ameliyathanede tamirat varmış ve oksijen ile azot bağları çapraz bağlanmış. Pazartesi ilk ameliyata Ege girdiği için olay bizim başımıza geldi. Bilirkişi raporundan sonra iyice öğrendik ki Ege’ye 21 dakika azot verilmiş. Önce solunumu, sonra da kalbi duruyor. Kalp durduğunda kalp masajı yapılıyor ve hayata dönüyor ama 21 dakika oksijensiz kaldığı için beyinde ağır hasar oluştu. Şu anda yüzde 100 engelli” diye konuştu.

“En ufak gülümsemesi bizim için bir umut”
Olayın ardından hukuki olarak sorumlu herkesten şikayetçi olduklarını söyleyen Avcı, “Dört avukatımız süreci takip ediyor. Bilirkişi raporuna itiraz ettik ama o itiraz dilekçemiz biraz askıya alındı. Valilikten soruşturma izni çıkarttık, bu sefer de onlar soruşturma iznine itiraz etmişler. Hala mahkeme günü belli değil. Burada bir ihmal söz konusu. Kimse kasıtlı değil ama ihmal var. Biz yaşadık, kimse yaşamasın. İlk değiliz, son değiliz. Ege gibi bir sürü çocuk var. Hepsine ayrı ayrı dua ediyoruz. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. En ufak gülümsemesi bizim için bir umut. Her sabah acaba Ege bize nasıl bir sürpriz yapacak diye uyanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sadece medikal malzemeler ayda bin 300 lira"
Maddi ve manevi olarak zor günler geçirdiklerini dile getiren Avcı, “Bin 300 lira sadece Ege’nin medikal malzemeleri. Devlet sadece ilaç ve mamasını karşılıyor. Büyüme çağında olduğu için medikal malzemelerinin 6 ayda bir değişmesi gerekiyor. Biz 4 aydır eşin dostun yardımı ile bir yere kadar geldik. Bunlar Ege’nin hayat şartlarını daha iyi hale getirmek için yaşam malzemeleri. Bu anlamda destek bekliyoruz. Manevi olarak da bir yere kadar dayanabiliyoruz. Psikolojik çöküşlerimiz oluyor. Eski halini düşünüyoruz, şimdiki halini görüyoruz. Toparlanmak kolay değil” dedi.

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