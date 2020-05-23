Azra Akın'dan tepki! 'Milyoner olmak gerekmez'

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor.

Akın, virüs nedeniyle çalışamayan ve ekonomik olarak zora giren kadınlar başta olmak üzere çok sayıda aileye destek için harekete geçti. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan Akın, son bir ayda 5 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

MİLYONER OLMAYA GEREK YOK

Azra Akın, karantina sürecinde herkesin birbirine gücü kadar yardım edebileceğini savunarak, “İlla milyoner olmak gerekmiyor” dedi.

SALGIN HAYATLARI ALT ÜST ETTİ

Salgının hayatları alt üst ettiğini ifade eden Akın, “Hayatım boyunca dayanışmanın, yardımlaşmanın sadece ahlaki bir zorunluluk olduğunu düşünmedim. Bu aynı zamanda ortak çıkarlarımız ve geleceğimiz için hepimize düşen görev. Biz de bu süreçte işe koyulduk. Bizim odak noktamızda kadınlar ve çocuklar var” ifadelerini kullandı.



