MAGAZİN

Azra Akın hamile mi?

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 15:16 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yılbaşı hazırlıkları yapan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, bebek sorularına "Şu an hamile değilim, her şey kısmet işi" dedi.

Azra Akın hamile mi?

Kafe işletmecisi Atakan Koru ile 4 ay önce dünyaevine giren manken Azra Akın, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

''TEKLİF GELİRSE PODYUMA ÇIKARIM''

Sevdiklerine yılbaşı hediyesi baktığını belirten Azra Akın, "Yeni yıla eşim ve eşimin arkadaşlarımla gireceğiz" dedi. Podyumlara ara vermediğini eğer iyi bir teklif gelirse yeniden podyuma çıkabiliceğini dile getiren tescilli güzel, basın mensuplarına "Siz magazincisiniz, benden dedikodu çıkmaz" diye takıldı.

dha-yurt-azra-akin-trakya-usulu-dugunle-dunyaevine-9972617_9025_o

''BELLİ OLMAZ''

Azra Akın, bebek sahibi olup olmayacağını sorusuna ise "Şu an hamile değilim ama her şey kısmet işi, belli olmaz" yanıtını verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
azra akın hamile

En Çok Okunan Haberler

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Göl canavarı ortaya çıktı!

Göl canavarı ortaya çıktı!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nihat Doğan canlı yayında dakikalarca ağladı!

Nihat Doğan canlı yayında dakikalarca ağladı!

Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

İlk defa bir araya geliyorlar

İlk defa bir araya geliyorlar

Adını ağzıma almam

Adını ağzıma almam

Cem Yılmaz'ın ev hali! Kral çıplak

Cem Yılmaz'ın ev hali! Kral çıplak

Kerem Tunçeri ile Tuvana Türkay aşk mı yaşıyor?

Kerem Tunçeri ile Tuvana Türkay aşk mı yaşıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.