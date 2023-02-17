HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azra bebek öldü mü? Azra Duru Malaç kimdir? Hatay'daki depremde enkaz altından çıkarılan Azra Duru Malaç'tan acı haber!

Azra bebek öldü mü? Azra Duru Malaç kimdir? Hatay'daki depremde enkaz altından çıkarılan Azra Duru Malaç'tan acı haber!

17.02.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azra bebek 10 ilde büyük yıkıma neden Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde enkaz altından çıkarılmıştı. Hatay'da bir arama-kurtarma ekibi personelinin küçük kızı video çekerek sosyal medyada paylaşması tepki çekmişti. Bugün basında yer alan haberler sonrası, "Azra bebek öldü mü?" sorusu internette araştırılıyor. Peki, Azra Duru Malaç kimdir? Hatay'daki depremde enkaz altından çıkarılan Azra Duru Malaç'tan acı haber geldi. İşte detaylar...

Azra bebek öldü mü? Azra Duru Malaç kimdir? Hatay'daki depremde enkaz altından çıkarılan Azra Duru Malaç'tan acı haber!

Azra Duru Malaç Hatay'da depremde enkaz altından sağ çıkarıldıktan sonra 8 Şubat’ta Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Azra Duru Malaç babası Mehmet Malaç depremden sağ kurtarılmış, annesi Fatma Malaç ise yaşamını yitirmişti. İşte Azra Duru Malaç ile ilgili detaylar...

AZRA BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Azra Duru Malaç (4) Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından çıkarılmıştı. Küçük kızın 8 Şubat'ta hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

AZRA DURU MALAÇ KİMDİR?

Azra Duru Malaç, Fatma Malaç ve Mehmet Malaç’ın 4 yaşındaki kızıydı.

Hatay dahil 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evlerinde baba Mehmet Malaç ve Azra Duru Malaç sağ kurtarılmıştı.

Azra Duru Malaç'ın 8 Şubat'ta Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Aza Duru Malaç'ın hayatını kaybetmesinin nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti! Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!
Adıyaman'la ilgili karar açıklandı: TaşınıyorAdıyaman'la ilgili karar açıklandı: Taşınıyor
Jandarma 24 saat nöbette! Kimseyi yanına yaklaştırmıyorlarJandarma 24 saat nöbette! Kimseyi yanına yaklaştırmıyorlar
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'de korkutan deprem!

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.