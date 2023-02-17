Azra bebek öldü mü? Azra Duru Malaç kimdir? Hatay'daki depremde enkaz altından çıkarılan Azra Duru Malaç'tan acı haber!

Azra Duru Malaç Hatay'da depremde enkaz altından sağ çıkarıldıktan sonra 8 Şubat’ta Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Azra Duru Malaç babası Mehmet Malaç depremden sağ kurtarılmış, annesi Fatma Malaç ise yaşamını yitirmişti. İşte Azra Duru Malaç ile ilgili detaylar...

AZRA BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Azra Duru Malaç (4) Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından çıkarılmıştı. Küçük kızın 8 Şubat'ta hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

AZRA DURU MALAÇ KİMDİR?

Azra Duru Malaç, Fatma Malaç ve Mehmet Malaç’ın 4 yaşındaki kızıydı.

Hatay dahil 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evlerinde baba Mehmet Malaç ve Azra Duru Malaç sağ kurtarılmıştı.

Azra Duru Malaç'ın 8 Şubat'ta Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Aza Duru Malaç'ın hayatını kaybetmesinin nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi.

