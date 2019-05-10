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Azra Kohen TED Ankara Koleji’nde gençlerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Fi, Çi, Pi, Aeden ve Gör Beni kitaplarının yazarı Azra Kohen, TED Ankara Kolejli gençlerle buluştu.TED Ankara Kolejinin konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide Azra Kohen, gençlere atisosyal kişilik bozukluğu hakkında bilgi verdi.

Fi, Çi, Pi, Aeden ve Gör Beni kitaplarının yazarı Azra Kohen, TED Ankara Kolejli gençlerle buluştu.
TED Ankara Kolejinin konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide Azra Kohen, gençlere atisosyal kişilik bozukluğu hakkında bilgi verdi. Beynimiz, problem çözme biçimlerimiz, duygularımız, kadın ve erkeğin biyokimyası, anne sevgisinin beyin gelişimindeki önemine değinen Kohen, toplum sağlığı için hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması gerektiğini vurguladı.

"Kendinizi öğrenmeye adayın"
Azra Kohen, kendisini öğrenmeye adayan biri olduğunu vurgulayarak, “Öğrenmeye adandığınızda nedense dışarı daha çok renkli gözüküyorsunuz. Size de tavsiye ederim, kendinizi öğrenmeye adayın, çünkü bilgi insanın zihnine girdiğinde, düşüncelerinize ve aynı şekilde davranışlarınıza yansıdığında çok ciddi bir renk katıyor. Bu rengi giyinerek toplumda var olmak bence hayatı çok heyecanlı ve aynı zamanda yaşanır kılıyor" dedi.
Toplumda ’beyin sapı insanı’ ve ’korteks insanı’ olmak üzere iki tip insan olduğunu belirten Kohen, beyin sapının insanının problemlerini saldır, eğil, kaç davranışı ile, korteksi gelişmiş insanın ise problemi herkes için en verimli olacak şekilde çözdüğünü ifade etti.

"Dünyayı anneler kurtaracak"
Dünyayı annelerin kurtaracağını ifade eden Kohen, bu düşüncesini anne sevgisi görmüş sağlıklı bir beyin ile ihmal edilmiş bir çocuk beynini karşılaştırarak açıkladı. Anne sevgisi görmüş sağlıklı bir çocuk beyninin zeka, sosyal beceri ve empati kurma konusunda gelişme kabiliyetinin yüksek olduğunu belirten Kohen, ihmal edilmiş çocuk beyninin ise bağımlı kişilik bozukluğu, madde bağımlılığı, bedensel sağlık problemleri ve şiddet eğiliminin yüksek olması gibi sorunlara sahip olduğunu dile getirdi. Şiddetten uzak bir toplum için hayvan hakları yasasının çıkmasının şart olduğunu vurgulayan Kohen, sosyal medyadan bu yasanın çıkması için destek verilmesini istedi. Düşünce ve yaklaşımları ile öğrencilerin ufkunu açan yazar, söyleşi sonunda öğrencilerin kitaplarını imzaladı.

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