Azra Kohen TED Ankara Koleji’nde gençlerle bir araya geldi

Fi, Çi, Pi, Aeden ve Gör Beni kitaplarının yazarı Azra Kohen, TED Ankara Kolejli gençlerle buluştu.

TED Ankara Kolejinin konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide Azra Kohen, gençlere atisosyal kişilik bozukluğu hakkında bilgi verdi. Beynimiz, problem çözme biçimlerimiz, duygularımız, kadın ve erkeğin biyokimyası, anne sevgisinin beyin gelişimindeki önemine değinen Kohen, toplum sağlığı için hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması gerektiğini vurguladı.

"Kendinizi öğrenmeye adayın"

Azra Kohen, kendisini öğrenmeye adayan biri olduğunu vurgulayarak, “Öğrenmeye adandığınızda nedense dışarı daha çok renkli gözüküyorsunuz. Size de tavsiye ederim, kendinizi öğrenmeye adayın, çünkü bilgi insanın zihnine girdiğinde, düşüncelerinize ve aynı şekilde davranışlarınıza yansıdığında çok ciddi bir renk katıyor. Bu rengi giyinerek toplumda var olmak bence hayatı çok heyecanlı ve aynı zamanda yaşanır kılıyor" dedi.

Toplumda ’beyin sapı insanı’ ve ’korteks insanı’ olmak üzere iki tip insan olduğunu belirten Kohen, beyin sapının insanının problemlerini saldır, eğil, kaç davranışı ile, korteksi gelişmiş insanın ise problemi herkes için en verimli olacak şekilde çözdüğünü ifade etti.