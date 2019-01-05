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'Azrail' lakaplı hükümlü, market çıkışı elinde poşetlerle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

MERSİN'e çok sayıda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.A.

'Azrail' lakaplı hükümlü, market çıkışı elinde poşetlerle yakalandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'e çok sayıda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.A. ve E.Ö. yakalandı. 'Azrail' lakaplı A.A., marketten alışveriş yaptıktan sonra ellerinde poşetlerle gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; haklarında 'kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, mala zarar verme ve yağma' gibi toplam 11 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.A. ve E.Ö.'nün merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Adresi uzun süre takibe alan polis, alışveriş yapmak için evden çıkan 'Azrail' lakaplı A.A.'yı market çıkışında elinde poşetlerle gözaltına aldı. Daha sonra eve baskın yapıldı. Burada da E.Ö. kıskıvrak yakaladı. Evde 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
2017 yılında kent merkezindeki bir künefecinin kurşunlanma olayını da gerçekleştirdikleri belirlenen ikilinin, yurtdışına kaçma planları yaptığı ortaya çıktı.
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'Azrail' lakaplı hükümlü, market çıkışı elinde poşetlerle yakalandı

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