AZUEF Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihi 2021: AZUEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AZUEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF programına başlayıp üniversiteyi uzaktan okumak isteyen öğrenciler 2021 AUZEF kayıt yenileme tarihleri ne zaman başlayacak araştırmasına başladı. Bahar Dönemi sınavlarının sona ermesiyle birlikte 18 Ocak tarihinde Aksis'e notlar yansıtıldı. Eğitim hayatına devam ederek, İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021 kayıt yenileme ücretleri ne kadar olduğunu merak eden öğrenciler bir an eğitimlerine devam etmek için gün sayıyor. AUZEF kayıt işlemleri ne zaman başlayacak araştıran öğrencileri için işte AUZEF 2021 kayıt tarihleridetaylar... 2021 AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN? İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim'e kayıt yaparak lisans ve önlisans diploması sahibi olmak isteyen öğrenciler 2021 AUZEF Bahar Dönemi kayıt tarihini merak ediyor. AUZEF kayıtları elektronik ortamda ve fakülte üzerinden alınıyor. AUZEF kayıt işlemi internet üzerinden 08 Mart 2021 tarihi itibari ile başlayacak. Bahar Döneminin ise 11 Haziran 2021 tarihinden sonra biteceği bilgisi Akademik takvimde yer alıyor. Kayıt işlemini yapacak olan öğrencilerin merak ettiği 2020 AUZEF kayıt yenileme ücreti ya da AUZEF yeni kayıt ücretleri belli oldu mu?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ Vize, bitirme, telafi ve tek ders sınavı tarihleri ise aşağıdaki görselde belirtilmiştir. Güz Dönemi telafi sınavları 30 Ocak - 07 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldı. AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF'e kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler AUZEF yeni kayıt ücreti 2021 ne kadar oldu araştırıyor. Aynı anda bir üniversite okuyan bir öğrencinin de AUZEF'e kayıt yaptırma şansı bulunuyor. AUZEF kayıt yenileme 2021 ücreti de halen AUZEF'e devam eden öğrencilerin merak ettiği bir konu.

AUZEF kayıt ücretleri iki farklı şekilde alınıyor. ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavına giren öğrenciler için farklı AUZEF kayıt ücreti alınırken, ikinci üniversite tercihi ile Auzef'e kayıt yaptıran kişilerden farklı ücret alınıyor. İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretleri 2021 yılı için açıklanan rakamlar üniversitesinin web sitesinde "Ders Metaryelleri" bölümünde önümüzdeki günlerde yer alacak. 2020 yılı AUZEF kayıt yenileme üzcreti aşağıdaki gibi alınmıştır. 2021 yılı Bahar Dönemi AUZEF kayıt yenileme ücretlerinin ise benzer rakamlar olması bekleniyor.

2021 AUZEF ders geçme notu... AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te kaçla geçilir, ders geçme notu kaç? Uzaktan eğitim programları harç ücretleri ise şu sıralamaya göre aşağıda verilmiştir; Lisans adı/ ÖSYM ile yerleşen öğrenci / İkinci Üniversite ile gelen öğrenci AUZEF COĞRAFYA KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF ÇOCUK GELİŞİMİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF FELSEFE KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF İKTİSAT KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF İŞLETME KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF REKREASYON KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF SOSYOLOJİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF TARİH KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF SİYASAL BİLİMLER VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KAYIT ÜCRETİ 350 TL 400 TL Not: Bu ücretlerin 2020-2021 yılı eğitim ve öğretim dönemine ait olup olmadığı web sitesinde net olarak belirtilmemiştir.

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM KAYIT ÜCRETLERİ 2020 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KILAVUZU İstanbul Üniversitesi AUZEF Rektörülüğü'nün 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için paylaştığı AUZEF klavuzu şu şekilde; Değerli Öğrenci Adayımız, 2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılında fakültemize kayıt yaptıracak öğrencilerimizin kayıt işlemleri kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Kayıt işlemlerinin hatasız ve hızlı gerçekleştirilmesi için kılavuzun dikkatle incelenerek kayıt adımlarının eksiksiz yapılması gerekmektedir. Tercihinizden dolayı sizleri kutlar, başarılar dileriz. 2021 AUZEF KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında adayların işlemlerini online olarak yapması gerekmektedir. AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ne göre “Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültemizdeki (AUZEF) önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır.” (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 8) Kayıt işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler sadece SMS yoluyla ÖSYM‘ye beyan etmiş olduğunuz GSM numarasına yapılacaktır. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar aşağıdaki adımları takip ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir.

AUZEF AKSİS HESABI NASIL AÇILIR? AKSİS Otomasyon sistemine kayıt için https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” butonunu tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. (“Kullanıcı adı” ve” Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz. Adayların iletişim bilgilerini AKSİS otomasyon sistemine güncel ve eksiksiz girmesi gerekmektedir. İletişim bilgilerinin eksik ya da hatalı olması sebebiyle oluşan sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. AKSİS sistemine https:/aksis.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. (Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz.

Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir) Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işlemini online yapabilirsiniz. NOT: Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim

gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 38,5 TL katkı payı

alınmaktadır. NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDEREK BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ. A) E-Devlet sisteminde elektronik kayıt yapan adayların AKSİS online kayıt ve ödeme işleminden sonra kesin kayıt işlemleri 3 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. (Bu adaylardan evrak kabul edilmeyecektir.) B) Lise mezuniyeti olup E-Devlet sisteminde lise mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların kesin kayıt evraklarını, COVİD-19 salgını nedeni ile kargo aracılığıyla kayıt tarihleri içerisinde fakültemize ulaştırması GEREKMEKTEDİR. (Yüz yüze işlem yapılmamaktadır.)

AKSİS online kayıt ve ödeme işleminden sonra kesin kayıt işlemleri 3 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. C) Lise mezuniyeti olmayan ve geçici kayıt oluşturan adayların asıl kayıt için gerekli olan evraklarını 31.12.2020 tarihine kadar. COVİD-19 salgını nedeni ile kargo aracılığıyla fakültemize ulaştırması GEREKMEKTEDİR. Evraklarını ulaştırmayan öğrencilerin geçici kaydı fakültemiz tarafından YÖK KARARINA İSTİNADEN SİLİNECEKTİR. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE! Engelli, şehit/gazi yakını ve hükümlü öğrenci adayları aşağıdaki linkten daha detaylı bilgiye ulaşabilir. EVRAK GÖNDERMESİ GEREKEN ADAYLARIN DİKKATİNE! Evrak göndermesi gereken adaylar, aşağıda yer alan evrakları belirtilen tarihler içerisinde fakültemize COVİD-19 salgını nedeni ile kargo aracılığıyla ulaştırmalıdır. Evraklarını ulaştırmayan adayların kesin kaydı yapılmayacaktır. (Belirtilen tarihler içerisinde evraklarını ulaştırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Kargo gecikmelerinden doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir) T.C. Nüfus Cüzdanı/Pasaport/Mavi Kart Fotokopisi