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B ile başlayan şehirler B harfi ile başlayan şehir isimleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.10.2024 18:59
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Son derece zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçe dilinde 29 harften oluşan ve Latin alfabesine dayanan Türk alfabesi kullanılır. Bu harfler bir araya gelerek Türkçe dilinin dağarcığının zenginleşmesini sağlayan kelimeleri oluştururlar. Türkçe dilinin bu zenginliğinin başka nedenleri de vardır.

B ile başlayan şehirler B harfi ile başlayan şehir isimleri

Dünya dilleri arasında en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerin başında Türkçe dili gelir. Türkçe dilinin zengin olmasının nedeni kelime dağarcığının geniş olmasıdır. Çünkü Türkçe dilinde çok fazla sayıda birleşik kelime, yabancı kökenli kelime ve eş anlamlı kelime vardır. Bir kelime Türkçe dilinde birden fazla anlama karşılık gelebilir. Alfabe ya da abece olarak isimlendirilen harf topluluğu ile birçok farklı kelime türetilebilir.

Türk alfabesi ilk kez 1 Kasım 1928 yılında çıkartılan kanun ile kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren daha önce kullanılan Arap alfabesinden vazgeçilmiş ve Türk alfabesine geçilmiştir. Latin alfabesi kökenli olan Türk alfabesi sesli ve sessiz olmak üzere iki farklı gruptan sınıflandırılmış olan harflerden oluşur.

Sesli harfler ya da diğer adı ile ünlü harfler ve sessiz veya ünsüz olarak isimlendirilmiş olan harfler de kendi aralarında farklı sınıflara ayrılmıştır. Sesli harfler tek başlarına hece olarak da kullanılabilirken sessiz olan harfler e ünlü harfi olmadan söylenemez.

Ayrıca sessiz harfler de kendi aralarında yumuşak sessiz harfler ve sert sessiz harfler olma üzere iki alt gruba ayrılırlar. Ünlü harfler a, e, i, ı, o, ö, u, ü olmak üzere 8 tanedir. Geri kalanlar ise 21 tanedir ve sessiz harfler olarak isimlendirilmişlerdir.

B ile başlayan şehirler hangileridir?

B harfi 29 harfli Türk alfabesinin ikinci harfidir. Ayrıca bu harf yumuşak sessiz harfler olarak sınıflandırılmış olan harflerden biridir. Bu harf ile başlayan Türkiye şehirleri ve bazı dünya şehirleri şunlardır:

  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa

B ile başlayan bazı yabancı şehirler ise şunlardır:

  • Berlin - Almanya
  • Bangkok - Tayland
  • Buenos Aires - Arjantin
  • Brüksel - Belçika
  • Boston - Amerika Birleşik Devletleri
  • Barselona - İspanya
  • Budapeşte - Macaristan
  • Birmingham - Birleşik Krallık
  • Bakü - Azerbaycan
  • Beyrut - Lübnan

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