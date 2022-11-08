B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, 6 teker araç kullanabilir mi? B sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ehliyet türlerinden biri de B sınıfı ehliyettir. B ehliyet genel olarak dört tekerlekli otomobiller ve kamyonetler için alınan ehliyet sınıfıdır. B ehliyete sahip olan kişiler farklı ehliyet alt türlerine de sahip olabilir. B ve B1 olmak üzere iki farklı ehliyet vardır ve genel olarak tır, kamyon gibi araçları kullanabilmek için de B ehliyete sahip olmak gerekir. B sınıfı ehliyet nedir, B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanılır?

B sınıfı ehliyet nedir?

2016 yılında yapılan düzenleme ile birlikte yeni tip sürücü belgesi sınıflarına geçildi. Buna göre 17 farklı kategoriye ayrılan bu ehliyet sınıfları arasında B sınıfı ehliyet, ülkemizde en çok kullanılanlardan birisidir. B sınıfı ehliyet, otomobil ve kamyonet kullanımı için gerekli olan ehliyet türüdür. B sınıfı ehliyet yalnızca otomobil kullanımı ile sınırlı değildir. B ehliyet almak için tecrübe istenmese de 10 yıl geçerliliği olan bu ehliyetin alınması için bazı şartlar bulunur.

B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

B sınıfı ehliyetle kullanılan otomobiller maksimum 9 kişi alabilen araçlar ve maksimum ağırlığı 3500 kg olan kamyonetleri kullanabilir. B sınıfının alt ehliyet türleri kapsamında olan araçları da bu ehliyete sahip olarak kullanmanız mümkün. B sınıfı ehliyetle kullanılan motorlar M yani motorlu bisiklet ve B1 yani dört tekerlekli motosikletlerdir. Aynı zamanda F yani traktör de kullanabilirler.

B sınıfı ehliyet 6 teker araç kullanabilir mi?

B sınıfı ehliyet ile motorlu bisiklet, traktör, dört tekerli motorsiklet, kamyonet ve araba kullanılabilir. Ruhsatta otomobil olarak geçen bir aracınız varsa ve bu araç 6 tekerliyse bu aracı B sınıfı ehliyetiniz ile kullanabilirsiniz. Önemli olan aracın cinsi ve ağırlığıdır.

B sınıfı ehliyet şartları nelerdir?

B sınıfı ehliyet şartları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak öne çıkar. B sınıfı ehliyet şartlar şu şekildedir:

Aile hekimi veya alanında uzman bir doktor tarafından düzenlenen "Sürücü olur" isimli sağlık raporuna sahip olmak

En az ilkokul mezunu diplomasına sahip olmak

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmamış olması

B sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

B sınıfı ehliyet 18 yaşını doldurduktan sonra alınabilir. 18 yaş altı sürücü adayları bu ehliyet sınıfına başvuru yapamaz.

B sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

B sınıfı ehliyet fiyatları her sene yeniden belirleniyor. B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 1.116 Türk Lirası olarak karşınıza çıkıyor. Sınav giriş ücreti 280 Türk Lirasıdır. B sınıfı ehliyet ücretleri içerisinde harçlar, kâğıt para bedeli, sınava giriş ücreti ve sürücü kursu fiyatları yer alıyor. Sürücü kursu fiyatları kurumlar ve şehirler arasında değişkenlik gösterebiliyor.



