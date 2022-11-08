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B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, 6 teker araç kullanabilir mi? B sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

08.11.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet almak için sabırsızlanan birçok sürücü adayının kafasını karıştıran konu ehliyet sınıfları oluyor. Farklı harfler ve rakamlarla isimlendirilen bu ehliyet sınıfları, sürücü adayının kullanabileceği araçları kategorize ediyor. Her araç türüne göre farklı ehliyet sınıfları vardır ve bu ehliyet sınıflarını alabilmek için de gerekli olan şartlar farklılık gösterir. Peki, B sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir?

B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, 6 teker araç kullanabilir mi? B sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ehliyet türlerinden biri de B sınıfı ehliyettir. B ehliyet genel olarak dört tekerlekli otomobiller ve kamyonetler için alınan ehliyet sınıfıdır. B ehliyete sahip olan kişiler farklı ehliyet alt türlerine de sahip olabilir. B ve B1 olmak üzere iki farklı ehliyet vardır ve genel olarak tır, kamyon gibi araçları kullanabilmek için de B ehliyete sahip olmak gerekir. B sınıfı ehliyet nedir, B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanılır?

B sınıfı ehliyet nedir?

2016 yılında yapılan düzenleme ile birlikte yeni tip sürücü belgesi sınıflarına geçildi. Buna göre 17 farklı kategoriye ayrılan bu ehliyet sınıfları arasında B sınıfı ehliyet, ülkemizde en çok kullanılanlardan birisidir. B sınıfı ehliyet, otomobil ve kamyonet kullanımı için gerekli olan ehliyet türüdür. B sınıfı ehliyet yalnızca otomobil kullanımı ile sınırlı değildir. B ehliyet almak için tecrübe istenmese de 10 yıl geçerliliği olan bu ehliyetin alınması için bazı şartlar bulunur.

B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

B sınıfı ehliyetle kullanılan otomobiller maksimum 9 kişi alabilen araçlar ve maksimum ağırlığı 3500 kg olan kamyonetleri kullanabilir. B sınıfının alt ehliyet türleri kapsamında olan araçları da bu ehliyete sahip olarak kullanmanız mümkün. B sınıfı ehliyetle kullanılan motorlar M yani motorlu bisiklet ve B1 yani dört tekerlekli motosikletlerdir. Aynı zamanda F yani traktör de kullanabilirler.

B sınıfı ehliyet 6 teker araç kullanabilir mi?

B sınıfı ehliyet ile motorlu bisiklet, traktör, dört tekerli motorsiklet, kamyonet ve araba kullanılabilir. Ruhsatta otomobil olarak geçen bir aracınız varsa ve bu araç 6 tekerliyse bu aracı B sınıfı ehliyetiniz ile kullanabilirsiniz. Önemli olan aracın cinsi ve ağırlığıdır.

Ehliyet sınıfları nelerdir? Ehliyet sınıfları nelerdir?

B sınıfı ehliyet şartları nelerdir?

B sınıfı ehliyet şartları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak öne çıkar. B sınıfı ehliyet şartlar şu şekildedir:

  • Aile hekimi veya alanında uzman bir doktor tarafından düzenlenen "Sürücü olur" isimli sağlık raporuna sahip olmak
  • En az ilkokul mezunu diplomasına sahip olmak
  • Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmamış olması

B sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

B sınıfı ehliyet 18 yaşını doldurduktan sonra alınabilir. 18 yaş altı sürücü adayları bu ehliyet sınıfına başvuru yapamaz.

B sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

B sınıfı ehliyet fiyatları her sene yeniden belirleniyor. B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 1.116 Türk Lirası olarak karşınıza çıkıyor. Sınav giriş ücreti 280 Türk Lirasıdır. B sınıfı ehliyet ücretleri içerisinde harçlar, kâğıt para bedeli, sınava giriş ücreti ve sürücü kursu fiyatları yer alıyor. Sürücü kursu fiyatları kurumlar ve şehirler arasında değişkenlik gösterebiliyor.

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