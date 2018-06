B Vitamini Eksikliği Belirtileri

B vitamini, tıp literatüründe "kobalamin" olarak adlandırılır. İnsan vücudundaki kırmızı kan hücreleri, bedenin bir gereksinimi olarak önemli bir rol üstlenir. Aldığınız gıdalarla vücudunuzda üretilen kırmızı kan hücreleri, DNA üretimi ve sağlıklı sinir hücrelerinin güvenliği noktasında kilit rol oynar. İnsan vücudu tarafından doğrudan üretilemeyen B vitamini, tam da bu noktada düzenli beslenmenin önemini ortaya koyar. Zira, vücudunuz hayati öneme sahip bu vitamini üretebilmek için, içeriğinde B vitaminine dönüşecek gıdalara ihtiyaç duyar. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam için, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu nitelikte gıdaları sağlama görevi size düşer.

B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ

B vitamini eksikliğini, nedenleri bakımından iki grupta incelemek doğru bir yaklaşım olur. Bunlar sindirim sistemine bağlı olarak meydana gelen hastalıklar ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanan yanlış beslenme biçimleri olarak ön plana çıkar. Yanlış beslenme, B vitamini içeren besinlerin gerektiği kadar tüketilmemesi olarak tarif edilir. Peynir, süt, yoğurt, et, yumurta, ciğer ve balık eti gibi hayvansal gıda kaynakları önemli oranda B vitamini içerir. Bununla birlikte et ürünleri farklı seviyelerde B12 vitamini içeriği taşır. Örneğin, tavuk eti B12 vitamini bakımından kırmızı ete göre daha zengin içeriğe sahiptir. Nitekim her besin, vücudun farklı gereksinimleri için ayrı bir önem arz eder. Bu nedenle her iki gıdanın da dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekir. B vitamini eksikliğinin nedenleri: