B Vitamini Eksikliği Belirtileri

B vitamini, tıp literatüründe "kobalamin" olarak adlandırılır. İnsan vücudundaki kırmızı kan hücreleri, bedenin bir gereksinimi olarak önemli bir rol üstlenir. Aldığınız gıdalarla vücudunuzda üretilen kırmızı kan hücreleri, DNA üretimi ve sağlıklı sinir hücrelerinin güvenliği noktasında kilit rol oynar. İnsan vücudu tarafından doğrudan üretilemeyen B vitamini, tam da bu noktada düzenli beslenmenin önemini ortaya koyar. Zira, vücudunuz hayati öneme sahip bu vitamini üretebilmek için, içeriğinde B vitaminine dönüşecek gıdalara ihtiyaç duyar. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam için, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu nitelikte gıdaları sağlama görevi size düşer. B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ B vitamini eksikliğini, nedenleri bakımından iki grupta incelemek doğru bir yaklaşım olur. Bunlar sindirim sistemine bağlı olarak meydana gelen hastalıklar ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanan yanlış beslenme biçimleri olarak ön plana çıkar. Yanlış beslenme, B vitamini içeren besinlerin gerektiği kadar tüketilmemesi olarak tarif edilir. Peynir, süt, yoğurt, et, yumurta, ciğer ve balık eti gibi hayvansal gıda kaynakları önemli oranda B vitamini içerir. Bununla birlikte et ürünleri farklı seviyelerde B12 vitamini içeriği taşır. Örneğin, tavuk eti B12 vitamini bakımından kırmızı ete göre daha zengin içeriğe sahiptir. Nitekim her besin, vücudun farklı gereksinimleri için ayrı bir önem arz eder. Bu nedenle her iki gıdanın da dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekir. B vitamini eksikliğinin nedenleri:

1. Pernisyöz anemi

Pernisyöz anemi, B12 vitamini eksikliğinin en önemli nedenlerindendir. Vücudunuzun bağışıklık hücrelerinin kontrol dışında kalarak mide hücrelerine saldırması ile baş gösterir. 2. Atrofit gastrit

Mide çeperinde yer alan hücrelerin, azalarak yok olması ile seyreder. Bu hücrelerin azalması, B vitamininin sindirilmesini güçleştirir. 3. Crohn hastalığı

Bağırsak düzenini bozan bu hastalık, B vitamininin emilimini zorlaştırır. 3. Mide ameliyatları

Zayıflama amaçlı gerçekleştirilen mide ameliyatları, B vitamininin emilimini olumsuz yönde etkiler. 4. İlaçlar

Uzun süreyle kullanılan kimi ilaçlar, vitamin emilimini olumsuz etkileyebilir. Uzun süredir kullandığınız bir ilaç varsa, yan etkileri hakkında doktorunuzdan bilgi almanız büyük önem taşır. 5. Yaşlanma

Bağırsaklarınızın B vitaminlerini emerek dağıtması, yaşlılıkla birlikte giderek zayıflar. B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ B vitamini ile ilgili eksiklikler genellikle sinir sistemi zayıflığı ve kansızlığa bağlı olarak ortaya çıkar. Bedeninizin enerji kaynaklarından bir olan B vitamini, 8 gruba ayrılır. B vitaminleri su içerisinde çözünebilen hafif vitamin grubunda yer alır. İnsan bedeni için hayati öneme sahip olan B vitamininin vücudunuzdaki oranı, dengesiz ve bilinçsiz beslenme nedeniyle anormal düzeylere düştüğünde çeşitli sağlık sorunları baş gösterir. Ortaya çıkan bu sağlık sorunları, B vitamininin türevine göre farklılık gösterir. B vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar sorusu, geniş kapsamlı bir cevap gerektirir. Bu sorunun belirtiler üzerinden cevaplanması gerekir.

1. B1 vitamini eksikliğinin belirtileri

Dikkat dağınıklığı, sinirlilik, dalgınlık, kol ve bacak koordinasyonunda başarısızlık, yorgunluk, uyuşukluk ve kas güçsüzlüğü gibi sorunlar; B1 vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar arasında yer alır. Ayrıca beriberi hastalığı, kas ve boşaltım sistemi rahatsızlığı da ortaya çıkabilir. 2. B2 vitamini eksikliğinin belirtileri

Literatürdeki adı liboflavin olan B2 vitamininin yetersiz seviyede olması durumunda cilt sağlığı ve enerji problemleri ortaya çıkar. Dil iltihapları, saç dökülmesi, anksiyete, göz kapağı iltihapları, deri döküntüleri ve kornea kızarıklığı gibi sorunlar meydana gelebilir. Süt, tahıllar, beyaz yumurta, karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllı ekmekler B2 vitamini bakımından zengin gıdalar arasında yer alır. 3. B3 vitamini eksikliğinin belirtileri

B3 vitamini; karbonhidatları, yağ ve alkole dönüştürür. Sindirim sistemi ve sinir sistemini destekleyerek, hastalıklara karşı güçlü hale getirir. Eksikliği; cilt, sinirler ve sindirim sistemi üzerinde rahatsızlık veren sorunlara yol açar. Et, süt, balık, yumurta, fındık ve tam tahıllı ekmekler B3 vitamini bakımından zengin içerik barındırır.

4. B5 vitamini eksikliğinin belirtileri

B5 vitamini steroid hormon salgılama ve kırmızı kan hücreleri üretiminde önemli rol oynar. Eksikliği; iştahsızlık, uykusuzluk, yorgunluk, kabızlık, bağırsak rahatsızlıkları ve yorgunluk gibi sorunlara yol açar. 5. B6 vitamini eksikliğinin belirtileri

Bağışıklık sistemi, beyin kimyasallarının üretimi konusunda önemli yere sahiptir. Tahıllar, baklagiller, kabuklu deniz ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, balık, et, fındık, karaciğer ve meyveler B5 vitamini bakımından zengin kaynaklar sınıfına girer. B6 vitamini eksikliği; uyku problemleri, anemi, depresyon, sinirlilik, ağız kenarı çatlakları, dermatoloji ve zihin karışıklığı gibi rahatsızlıklara yol açar. 6. B7 vitamini eksikliğinin belirtileri

B7 vitamini eksikliği, ciltte solgunluk ve grileşme, halüsinasyon, depresyon, iştah kaybı, kuru cilt, bulantı, kas ağrıları, halsizlik, saç dökülmesi ve yorgunluk gibi sorunlara neden olur. Fıstık, tavuk, mantar, karaciğer ve yumurta sarısı B7 vitamini bakımından zengin besinlerdir.

7. B9 vitamini eksikliğinin belirtileri

B9 vitamini, vücudun oksijen taşıma, DNA sentezi ve hücre üretimi gibi etkinliklerinde önemli bir yere sahiptir. Eksikliği; kilo kaybı, halsizlik ve yorgunluk ile birlikte ortaya çıkan anemiye neden olabilir. Ayrıca hamilelikte nöral tüp bozukluğu riskini artırır. 8. B12 vitamini eksikliğinin belirtileri

B12 vitamini, sinir hücrelerinin etrafını saran miyelin kılıfının üretiminde yardımcı rol oynar. Ayrıca zihinsel aktivitelerin desteklenmesi ve vücut için gerekli enerjinin üretilmesine de katkı sağlar. Eksikliği; yorgunluk, iştahsızlık, halsizlik, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, depresyon, hafıza zayıflığı ve zihinsel beceri kayıpları gibi sorunlara davetiye çıkarır. Et, süt, yumurta, peynir ve karaciğer B12 vitamini bakımından önemli besin kaynaklarının başında gelir. B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİ B vitamini eksikliği nasıl giderilir sorusunun tek doğru cevabı, sadece doktorunuzun muayene ve tahlilleri sonucunda ortaya çıkar. Bu sorun ciddiyet düzeyine göre tedavi edilir. B vitamini içeren gıda alımıyla tedavi edilebilecek bir durum söz konusu ise tedavi, doktorunuzun önereceği gıdaların alımı ile gerçekleşir. Gıda alımı ile çözülemeyecek düzeyde bir problem söz konusu ise doktorunuzun belirlediği vitamin takviyeleri ile tedavi süreci başlatılır.