B vitamini nedir, ne işe yarar? B vitamini nelerde var? B vitamini eksikliği belirtileri

Eksikliği durumunda yiyecekler ile takviye edilmesi gereken B vitamini daha çok tahıllar, kuru baklagiller, yumurta, süt, brokoli, mantar, karaciğer, kırmızı et, ıspanak ve patates gibi yiyeceklerde bulunur. Bu ürünler günlük beslenmede tüketildiği takdirde vücudun gereksinim duyduğu B vitamini karşılanabilir. B vitamini eksikliği durumunda yorgunluk ve halsizlik, iştah kaybı ve cilt problemleri görülebilir.

B vitamini nedir?

B vitamini ve B vitamini çeşitleri suda çözünebilen vitaminler grubundadır. Vücudun sindirdiği yiyeceklerden enerji elde eden ve metabolik süreçlerde büyük bir role sahip olan B vitamini, kırmızı kan hücrelerinin oluşmasını sağlayan bir vitamin türüdür. B vitamininin 8 farklı türü bulunur ve vücutta depolanmaz. Vücudun daha sağlıklı çalışmasında büyük bir role sahip olan B vitamini kalp ve hücre sağlığı açısından oldukça önemlidir. B vitaminlerinin türleri B kompleks vitaminler olarak adlandırılır ve birlikte çalışarak genel sağlığın korunmasına yardımcı olur.

B vitamini ne işe yarar?

Hemen her vitaminde olduğu gibi B vitamini de insan sağlığı için oldukça önemlidir. 8 ayrı kompleksi bulunan B vitamini, kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü artırır. Vücuda faydalar sunan B vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretimine katkı sağlarken aynı zamanda metabolizma gibi pek çok kritik işlevi de destekler. Ayrıca kalp hastalığı riskini azaltırken sinir sistemini de destekler. B vitamini hücrelerin çoğalmasına destek, vücut dokularının ve beyin hücrelerinin korunmasına ise yardımcı olur.

B vitamini faydaları nelerdir?

B grubu vitaminlerinin her biri ayrı ayrı görev alır ve işlev bakımından birbirinden farklı faydaları bulunur. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

B1 vitamini: Mide kalp ve bağırsakların çalışmasına destek sağlar.

B2 vitamini: Kansızlığa ve kanser risklerinin azalmasını sağlar. Mide ağrılarının da azalmasında olumlu yönde etkilidir.

B3 vitamini: Kandaki kolesterol seviyesinin ayarlanmasına katkı sağlar.

B5 vitamini: Zihinsel faaliyetleri desteklediği için depresyon ve anksiyete tedavisinde etkilidir.

B6 vitamini: Kanın oksijenlenmesinde olumlu etki sağlar.

B7 vitamini: Cilt, saç ve tırnak üzerinde olumlu etkileri bulunur.

B9 vitamini: Özellikle hamilelerde bebeğin sağlıklı gelişimine katkı sağlar.

B12 vitamini: Kırmızı kan hücrelerinin yapımında oldukça önemli bir görevi vardır. Sinir sistemi üzerinde de faydaları bulunur.

B vitamini nelerde var?

Vücudun ihtiyacı olan B vitamini besinlerin içinde bulunur ve bu besinleri tüketmek sağlık açısında oldukça önemlidir. Genel olarak vücuda dışarıdan besinler yoluyla alınan B vitamini:

Et ve et ürünlerinde,

Balık çeşitlerinde,

Süt ve süt ürünlerinde,

Baklagiller ve tam tahıllarda,

Yeşil yapraklı sebzelerde,

Kuruyemişlerde,

Meyvelerde,

Yumurtada bulunur.

B vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

İnsan vücuduna yeterli miktarda B vitamini alınmadığı zaman bazı semptomlar ortaya çıkabilir. Bu semptomlar sonucunda ise farklı farklı sorunlar oluşabilir. B vitamini eksikliği belirtileri arasında yorgunluk ve zayıflık, iştah kaybı ve deri döküntüleri bulunur. Ayrıca B vitamini eksikliğinde beyin ve sinir hasarları ve hafıza problemleri de yaşanabilmesi oldukça olasıdır. Vücutta eksik olan vitaminlerin vücuda olumsuz etkileri olduğu için yeterli miktarda vitaminlerin alınması önemlidir.

B vitamini eksikliğinde de bazı belirtiler ortaya çıkar ve bunlardan biri de ağız içinde yara oluşmasıdır. Ayrıca kalp çarpıntısı, mide krampları, kabızlık, baş ağrısı ve depresyon da B vitamini eksikliği belirtileri arasında bulunur.