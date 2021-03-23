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B12 vitamini eksikliği belirtileri | B12 vitamini içeren besinler nelerdir?

23.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta ihtiyaç olan B12 vitamin eksikliği birçok sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Mantar, virüs, bakteri ve toksinlerin oluşması, B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Unutkanlık, hafıza sorunları, kalp çarpıntısı ve halsizlik gibi birçok sağlık sorunları, B12 vitamini eksikliği belirtilerindendir.

B12 vitamini eksikliği belirtileri | B12 vitamini içeren besinler nelerdir?

B12 vitamini eksikliği, tedavi edilebilir bir durumdur. Birçok besin içerisinde yer alan B12 vitamini eksikliği, çeşitli gıdalarla da giderilebilir. Sebzeler, et ve et ürünleri ve deniz ürünleri gibi gıdalarda da bulunan B12 vitamini eksikliği bazı takviye ilaçlarla da giderilebilir…

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücudun temel yapı taşlarından olan B12 vitamininin, insan vücuduna zarar verebilecek her türlü bakteri, virüs, toksin ve mantara karşı muhafaza eden bağışıklık sistemi için olmazsa olmazlardan olduğunu vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Rıfat Bozkuş, B12 vitamini eksikliğinin belirtilerine dair bilgiler paylaştı.

B12 vitamini eksikliğinin belirtilerinin kişiden kişiye değiştiğini vurgulayan Bozkuş, bazen çok silik yakınmalarla seyredebileceğini kaydederek, unutkanlık, hafıza sorunları, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, yorgunluk, halsizlik, bilişsel sorunlar, odaklanma ve dikkat eksikliği sorunu, güçsüzlük, duygu durum bozuklukları (aşırı sinirlilik hâli ve depresyon), el ve ayaklarda uyuşma, üşüme, dil üzerinde şişlik ve yaralar(aft), yanma, solukluk, cilt kuruluğu, iştahsızlık, saç dökülmesi ve kilo kaybının da B12 vitamini eksikliği belirtileri arasında yer aldığını söyledi.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

B12 vitamini eksikliğinde tedavi süresi, şekli ve dozu eksikliğin sebebi, hastanın eşlik eden hastalıkları, kandaki B12 vitamin seviyesi ve hastanın yakınmalarına bağlı olarak değişebileceğini aktaran Bozkuş, beslenme yetersizliğine bağlı olarak gelişen hâllerde vitamin b12 seviyesi ve hastadaki yakınmalara bağlı genel itibarıyla oral tablet veya dil altı ilaç tedavisinin yeterli olabileceği bilgisini paylaşarak, emilim bozukluğuna bağlı olan hâllerde ya da eksikliğin ağır olduğu zamanlarda enjeksiyon (kas içine) şeklinde tedavilerin daha yararlı olduğunu kaydetti.
Bozkuş, Vitamin B12 seviyesinin ve yakınmalarına göre doktorun ilaç doz ve sürelerini düzenleyeceğini belirtti.

B12 vitamini eksikliği belirtileri | B12 vitamini içeren besinler nelerdirr

B12 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Vücut için çok gerekli bir vitamin olan B12 eksikliğinde ciddi problemleri birlikteliğinde getirdiğine işaret eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, B12 vitamini içeren besinleri paylaştı.

B12 vitamininin, vücut tarafından üretilmediğinden dolayı dışarıdan alınması gerektiğini ifade eden Çelik, bundan dolayı beslenmenin çok önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Çelik, deniz ürünlerinden; midye gibi kabuklu deniz hayvanları, istiridye, uskumru, ton balığı, ringa balığı, somon, karides, alabalık, sardalye, yengeç, sebzelerde; pancar, mercimek, ıspanak, brokoli, bezelye, barbunya, taze fasulye, maydanoz ile et ve süt ürünleri içerisinde süt, kırmızı et, yumurta, yoğurt, karaciğer, peynir çeşitleri ve dalak gibi sakatatlarda B12 vitamininin yer aldığını söyledi…


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