B12 vitamini eksikliği belirtileri | B12 vitamini içeren besinler nelerdir?

B12 vitamini eksikliği, tedavi edilebilir bir durumdur. Birçok besin içerisinde yer alan B12 vitamini eksikliği, çeşitli gıdalarla da giderilebilir. Sebzeler, et ve et ürünleri ve deniz ürünleri gibi gıdalarda da bulunan B12 vitamini eksikliği bazı takviye ilaçlarla da giderilebilir…

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücudun temel yapı taşlarından olan B12 vitamininin, insan vücuduna zarar verebilecek her türlü bakteri, virüs, toksin ve mantara karşı muhafaza eden bağışıklık sistemi için olmazsa olmazlardan olduğunu vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Rıfat Bozkuş, B12 vitamini eksikliğinin belirtilerine dair bilgiler paylaştı.

B12 vitamini eksikliğinin belirtilerinin kişiden kişiye değiştiğini vurgulayan Bozkuş, bazen çok silik yakınmalarla seyredebileceğini kaydederek, unutkanlık, hafıza sorunları, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, yorgunluk, halsizlik, bilişsel sorunlar, odaklanma ve dikkat eksikliği sorunu, güçsüzlük, duygu durum bozuklukları (aşırı sinirlilik hâli ve depresyon), el ve ayaklarda uyuşma, üşüme, dil üzerinde şişlik ve yaralar(aft), yanma, solukluk, cilt kuruluğu, iştahsızlık, saç dökülmesi ve kilo kaybının da B12 vitamini eksikliği belirtileri arasında yer aldığını söyledi.