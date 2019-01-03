B12 vitamini hangi besinlerde bulunuyor? B12 vitamin eksikliği hangi hastalıklara neden oluyor?

B12 eksikliği bulunan kişilerde en sık görülen durum: Yorgunluk. Yorgunlukla beraber; kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve bunamanın da B12 eksikliğinin belirtileri arasında yer aldığını ifade eden uzmanlar, bu durumun; geri döndürülemez kafa karışıklığı ve hafıza kaybı da dâhil olmak üzere, zihinsel sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi.
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, B12 vitamini eksikliği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
“Yorgunluk, düşük B12 vitamini düzeylerine sahip kişilerde en sık görülen semptomdur. Ancak yorgunluk, hemen hemen her sağlık durumunun bir işareti olabilir, ya da sadece yeterince uyumadığınız için yorgun olabilirsiniz” diyen Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, “B12 eksikliğinin diğer belirtileri arasında yorgunlukla beraber kafa karışıklığı, kognitif bozukluk, uyuşukluk ve karıncalanma yer alır” dedi.
VEGANLAR RİSK ALTINDA
Yıldırım, “B12 vitamini eksikliğiniz; vücudunuz besinleri doğru bir şekilde ememediğinde ve sindirim sistemi ile ilgili başka sorunlarınız olduğunda, diyetinizde doğru besinleri alamadığınızda ortaya çıkabilir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çoğu B12 hayvansal ürünlerden oluştuğu için, veganlar B12 eksikliği için risk altındadır. Crohn ve çölyak hastalığı, kilo kaybı cerrahisi bariyatrik cerrahi ve kronik alkolizm, bir kişinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini yeterince emebilme yeteneğini engelleyebilir. Yaşlılar da besin emiliminde ve yetersiz beslenmede daha fazla sorun yaşamaktadır.
B12 EKSİKLİĞİ HAFIZA KAYBI, BUNAMA VE ANEMİYE NEDEN OLUYOR!
B12 vitamini, vücudunuzun sağlıklı kırmızı kan hücrelerini oluşturmasına yardımcı olan kritik bir unsurdur. Eğer kronik B12 eksikliğiniz varsa, vücudunuz ihtiyacı olan kırmızı kan hücresi miktarını yapamaz, bu da anemiye neden olabilir. B12 vitamini eksikliği olan çoğu insanın hafif bir problemi vardır. Ancak bazı durumlarda, ciddi sonuçları olabilir. Geri döndürülemez kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve bunama da dâhil olmak üzere zihinsel sorunlar geliştirebilirsiniz. Düşük B12 seviyeleri de sinir hasarı ve anemiye neden olur ve kemiklerinizi zayıflatır.”
HAYVANSAL ÜRÜNLER, B12 KAYNAĞI
Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri gibi hayvansal ürünlerin ve süt, yumurta, yoğurt, peynir gibi sütlü gıdaların en iyi B12 vitamini kaynakları olduğunu söyleyerek,
“Bal, sebze ve meyveler B12 vitamini kaynakları değildir, bu nedenle vegan diyetini takip eden insanlar için besinler yeterli olmayabilir. Bir vegan iseniz, B12 ile güçlendirilmiş takviyelere ihtiyacınız vardır. Ayrıca, hamile ve emziren anneler için de tavsiye edilen B12 takviyesi alabilirsiniz. Bazen B12 eksikliği, diyet dışındaki durumlardan kaynaklanır. Vücudunuz B12'yi düzgün bir şekilde ememezse, B12'nizi güvenli seviyelere taşımak için bir doktor yardımına ihtiyacınız olacaktır” diye konuştu.
B12 EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Bazı antibiyotik, antiasit, nöbet ve diyabet ilaçlarının B12 vitaminin emilimini engellediğini ifade eden Yıldırım, B12 vitamini eksikliğinin tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:
“Bazı insanlar için, vitamin takviyesi almak veya daha fazla hayvansal ürün (veya her ikisi de) tüketmek, B12 seviyelerini olması gereken yere geri getirmeye yardımcı olabilir. Ancak diğer insanların ciddi bir eksikliği olabilir ya da B12'nin düşmesine neden olan temel bir sağlık durumu olabilir. Doktorlar bir B12 eksikliğini çeşitli şekillerde tedavi edebilir. Semptomlarınız hafif veya ılımlı ise, günde bir kez aldığınız bir B12 ilavesiyle başlayabilirsiniz; haftalık olarak kullanılan bir B12 vitamini tableti işinizi görebilir veya daha az sıklıkta B12 vitamini enjeksiyonları ile bu sorunu çözebilirsiniz.”
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