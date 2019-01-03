HABER

B12 vitamini hangi besinlerde bulunuyor? B12 vitamin eksikliği hangi hastalıklara neden oluyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

Bunama, hafıza kaybı, anemi gibi hastalıkların yanı sıra yorgunluk, kafa karışıklığı, hafıza kaybı gibi rahatsızlıklara da neden olan B12 eksikliği özellikle veganları tehdit ediyor. Çünkü doğada B12 açısından en güçlü besin kaynakları hayvansal ürünler içinde bulunanlar. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, B12 tüketiminin öneminin altını çizerek bitamin takviyesinin önemine vurgu yapıyor.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunuyor? B12 vitamin eksikliği hangi hastalıklara neden oluyor?

B12 eksikliği bulunan kişilerde en sık görülen durum: Yorgunluk. Yorgunlukla beraber; kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve bunamanın da B12 eksikliğinin belirtileri arasında yer aldığını ifade eden uzmanlar, bu durumun; geri döndürülemez kafa karışıklığı ve hafıza kaybı da dâhil olmak üzere, zihinsel sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, B12 vitamini eksikliği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Yorgunluk, düşük B12 vitamini düzeylerine sahip kişilerde en sık görülen semptomdur. Ancak yorgunluk, hemen hemen her sağlık durumunun bir işareti olabilir, ya da sadece yeterince uyumadığınız için yorgun olabilirsiniz” diyen Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, “B12 eksikliğinin diğer belirtileri arasında yorgunlukla beraber kafa karışıklığı, kognitif bozukluk, uyuşukluk ve karıncalanma yer alır” dedi.

VEGANLAR RİSK ALTINDA

Yıldırım, “B12 vitamini eksikliğiniz; vücudunuz besinleri doğru bir şekilde ememediğinde ve sindirim sistemi ile ilgili başka sorunlarınız olduğunda, diyetinizde doğru besinleri alamadığınızda ortaya çıkabilir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çoğu B12 hayvansal ürünlerden oluştuğu için, veganlar B12 eksikliği için risk altındadır. Crohn ve çölyak hastalığı, kilo kaybı cerrahisi bariyatrik cerrahi ve kronik alkolizm, bir kişinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini yeterince emebilme yeteneğini engelleyebilir. Yaşlılar da besin emiliminde ve yetersiz beslenmede daha fazla sorun yaşamaktadır.

B12 EKSİKLİĞİ HAFIZA KAYBI, BUNAMA VE ANEMİYE NEDEN OLUYOR!

B12 vitamini, vücudunuzun sağlıklı kırmızı kan hücrelerini oluşturmasına yardımcı olan kritik bir unsurdur. Eğer kronik B12 eksikliğiniz varsa, vücudunuz ihtiyacı olan kırmızı kan hücresi miktarını yapamaz, bu da anemiye neden olabilir. B12 vitamini eksikliği olan çoğu insanın hafif bir problemi vardır. Ancak bazı durumlarda, ciddi sonuçları olabilir. Geri döndürülemez kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve bunama da dâhil olmak üzere zihinsel sorunlar geliştirebilirsiniz. Düşük B12 seviyeleri de sinir hasarı ve anemiye neden olur ve kemiklerinizi zayıflatır.”

HAYVANSAL ÜRÜNLER, B12 KAYNAĞI

Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri gibi hayvansal ürünlerin ve süt, yumurta, yoğurt, peynir gibi sütlü gıdaların en iyi B12 vitamini kaynakları olduğunu söyleyerek,

“Bal, sebze ve meyveler B12 vitamini kaynakları değildir, bu nedenle vegan diyetini takip eden insanlar için besinler yeterli olmayabilir. Bir vegan iseniz, B12 ile güçlendirilmiş takviyelere ihtiyacınız vardır. Ayrıca, hamile ve emziren anneler için de tavsiye edilen B12 takviyesi alabilirsiniz. Bazen B12 eksikliği, diyet dışındaki durumlardan kaynaklanır. Vücudunuz B12'yi düzgün bir şekilde ememezse, B12'nizi güvenli seviyelere taşımak için bir doktor yardımına ihtiyacınız olacaktır” diye konuştu.

B12 EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bazı antibiyotik, antiasit, nöbet ve diyabet ilaçlarının B12 vitaminin emilimini engellediğini ifade eden Yıldırım, B12 vitamini eksikliğinin tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:

“Bazı insanlar için, vitamin takviyesi almak veya daha fazla hayvansal ürün (veya her ikisi de) tüketmek, B12 seviyelerini olması gereken yere geri getirmeye yardımcı olabilir. Ancak diğer insanların ciddi bir eksikliği olabilir ya da B12'nin düşmesine neden olan temel bir sağlık durumu olabilir. Doktorlar bir B12 eksikliğini çeşitli şekillerde tedavi edebilir. Semptomlarınız hafif veya ılımlı ise, günde bir kez aldığınız bir B12 ilavesiyle başlayabilirsiniz; haftalık olarak kullanılan bir B12 vitamini tableti işinizi görebilir veya daha az sıklıkta B12 vitamini enjeksiyonları ile bu sorunu çözebilirsiniz.”

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Yanlış probiyotik tüketimi hasta ediyorYanlış probiyotik tüketimi hasta ediyor
Türk Nörolog kadınların kabusu olan hastalığın yeni tanı yöntemini keşfettiTürk Nörolog kadınların kabusu olan hastalığın yeni tanı yöntemini keşfetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
B12 eksikliği B12 vitamin

En Çok Okunan Haberler

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdeal kiloda olmak bakın hangi hastalıklardan koruyor?

İdeal kiloda olmak bakın hangi hastalıklardan koruyor?

Uykusuzluk nedenleri nelerdir? Uykusuzluk ile hazımsızlık arasındaki gizli ilişki

Uykusuzluk sorununuzun ardından bu problem yatıyor olabilir!

Probiyotik tüketiminde bilinmeyen detay: Eğer yanlış kullanırsanız...

Yanlış probiyotik tüketimi hasta ediyor

Hipotiroidi nedir? Hipotiroidinin çocuklarda belirtileri nasıldır, teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

‘Soğuk havadandır’ deyip geçmeyin!

Doğum sonrası annelik estetiğinde neler yapılır?

Doğum sonrası deformasyonları için estetikle yenilenin

Pelvik konjesyon sendromu nedir? Hamilelikte PKS ağrısı neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

Kadınların gizli hastalığı PKS ağrısı neden olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.