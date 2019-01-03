B12 vitamini hangi besinlerde bulunuyor? B12 vitamin eksikliği hangi hastalıklara neden oluyor?

B12 eksikliği bulunan kişilerde en sık görülen durum: Yorgunluk. Yorgunlukla beraber; kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve bunamanın da B12 eksikliğinin belirtileri arasında yer aldığını ifade eden uzmanlar, bu durumun; geri döndürülemez kafa karışıklığı ve hafıza kaybı da dâhil olmak üzere, zihinsel sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, B12 vitamini eksikliği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. “Yorgunluk, düşük B12 vitamini düzeylerine sahip kişilerde en sık görülen semptomdur. Ancak yorgunluk, hemen hemen her sağlık durumunun bir işareti olabilir, ya da sadece yeterince uyumadığınız için yorgun olabilirsiniz” diyen Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, “B12 eksikliğinin diğer belirtileri arasında yorgunlukla beraber kafa karışıklığı, kognitif bozukluk, uyuşukluk ve karıncalanma yer alır” dedi. VEGANLAR RİSK ALTINDA



Yıldırım, “B12 vitamini eksikliğiniz; vücudunuz besinleri doğru bir şekilde ememediğinde ve sindirim sistemi ile ilgili başka sorunlarınız olduğunda, diyetinizde doğru besinleri alamadığınızda ortaya çıkabilir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çoğu B12 hayvansal ürünlerden oluştuğu için, veganlar B12 eksikliği için risk altındadır. Crohn ve çölyak hastalığı, kilo kaybı cerrahisi bariyatrik cerrahi ve kronik alkolizm, bir kişinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini yeterince emebilme yeteneğini engelleyebilir. Yaşlılar da besin emiliminde ve yetersiz beslenmede daha fazla sorun yaşamaktadır. B12 EKSİKLİĞİ HAFIZA KAYBI, BUNAMA VE ANEMİYE NEDEN OLUYOR!



B12 vitamini, vücudunuzun sağlıklı kırmızı kan hücrelerini oluşturmasına yardımcı olan kritik bir unsurdur. Eğer kronik B12 eksikliğiniz varsa, vücudunuz ihtiyacı olan kırmızı kan hücresi miktarını yapamaz, bu da anemiye neden olabilir. B12 vitamini eksikliği olan çoğu insanın hafif bir problemi vardır. Ancak bazı durumlarda, ciddi sonuçları olabilir. Geri döndürülemez kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve bunama da dâhil olmak üzere zihinsel sorunlar geliştirebilirsiniz. Düşük B12 seviyeleri de sinir hasarı ve anemiye neden olur ve kemiklerinizi zayıflatır.” HAYVANSAL ÜRÜNLER, B12 KAYNAĞI



Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri gibi hayvansal ürünlerin ve süt, yumurta, yoğurt, peynir gibi sütlü gıdaların en iyi B12 vitamini kaynakları olduğunu söyleyerek,