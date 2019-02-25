"B2B yarışında olta balıkçılığıyla övünemeyiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışında hava yolu ve kargoda yeni bir model geliştirmezsek küresel rekabette olmamız ihtimal bile değil. Olta balıkçılığı gibi bu. Onlar ağla tutarken, biz olta ile balık avlayarak rekabet edemeyiz. Ağ çağında olta balıkçılığıyla övünemeyiz." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, mobil endüstri alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), İspanya'nın Barselona kentinde başladı.

204 ülkeden 107 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği MWC'nin bu yılki teması "Intelligent Connectivity (Akıllı Bağlantı)" olarak belirlendi.

Yılın en büyük teknoloji etkinliği olan MWC'de, İTO'nun düzenlediği Türkiye milli iştiraki ve ikili görüşme platformunda 29 firma yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, küresel B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışına dikkati çekerek, "B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışında hava yolu ve kargoda yeni bir model geliştirmezsek küresel rekabette olmamız ihtimal bile değil. Olta balıkçılığı gibi bu. Onlar ağla tutarken, biz olta ile balık avlayarak rekabet edemeyiz. Ağ çağında olta balıkçılığıyla övünemeyiz. Çünkü global B2B siteleri o kadar büyüdüler ki para tahsilatının zor olduğu ülkeye mal satan kuruma önceden ödeme yapıp ardından tahsilat için faktoring hizmeti bile veriyorlar." ifadelerini kullandı.