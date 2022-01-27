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Ba2 varyantı nedir? Ba2 varyantının belirtileri nelerdir?

27.01.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ba.2 varyantı, Omicron’un mutasyona uğramış hali olarak şu ana dek 40 ülkede görüldü. BA.2 varyantı tedirginlik yarattı. Omicron ile arasında büyük bir yapısal fark tespit edilmeyen BA.2 varyantı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Ba.2 varyantı nedir? Ba.2 varyantının belirtileri nelerdir? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte Gizli Omicron varyantı olarak isimlendirilen BA.2 varyantına ilişkin detaylar...

Ba2 varyantı nedir? Ba2 varyantının belirtileri nelerdir?

Omicron'un mutasyona uğramış hali olarak çok sayıda ülkede görülen BA.2 varyantının nereden ortaya çıktığı belirsizliğini koruyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; ilk vakaların Filipinler’de görüldüğü ve oradan diğer ülkelere yayıldığı düşünülüyor. İşte Hindistan, Danimarka ve İsveç gibi toplamda 40 ülkede görülen BA.2 varyantıile ilgili ayrıntılar...

BA2 VARYANTI NEDİR?

BA.2 varyantı, orijinal Omicron – BA.1’in bir alt neslidir. Fakat BA.2 varyantının hem yayılmasını daha hızlı hem de tespit edilmesini zorlaştırabilecek bazı farklılıklara sahip olduğu belirlendi.
BA.2, S-geni (Yeni tip koronavirüs’deki (Kovid-19) 4 ana yapısal proteinin en büyüğü, bazen spike geni olarak adlandırılır) için pozitif gösterirken BA.1 göstermez. BA.1’in S-geninden yoksun olması, Omicron’u Delta’dan ayırdığı için erken dönemde yayılmasını tespit etmek ve izlemek için anahtardı.
BA.2 varyantına ilişkin açıklamalarda bulunan Imperial College of London’da viroloğu Tom Peacock, söz konusu varyantın daha hızlı yayıldığına dair bazı kanıtlar olabileceğini fakat daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtip; bu varyantın Hindistan ve Filipinler’deki ana Omicron soyu gibi göründüğünü, Danimarka, Birleşik Krallık ve Almanya’daki BA.1’e kıyasla büyüdüğüne dair kanıtlar olduğunu belirtti. Birden fazla ülkede görülen tutarlı büyümenin BA.2’nin BA.1’den bir dereceye kadar daha bulaşıcı olabileceğinin kanıtı olduğunu ifade eden Peacock, BA.2’nin şu anda haberlerde yer almasının ana nedeni bu olduğunu vurguladı.

BA2 VARYANTININ BELİRİTLERİ NELERDİR?

BA.2 varyantı için henüz yeni bir semptom tanımlanmadı. Söz konusu varyantın, Omicron’un bir alt-soyu olduğundan, benzer Omicron semptomlarının ortaya çıktığı tespit edildi. Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nde görevli Dr. Andy Pekosz ise, BA.2 varyantına ilişkin yaptığı açıklamada “Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz bir diğer şey de semptomların diğer varyantlara göre farklı olması. Covid-19'da en çok karşılaşılan koku kaybı Omicron'da yok. Daha çok öksürük ve boğaz ağrısı Omicron'un belirtileri arasında” ifadelerine yer vermişti. Bu kapsamda BA.2 varyantının semptomları arasında da öksürük, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı ve halsizlik olduğu söylenebilir.

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