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Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı: 8 sivil yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Suriye'nin Halep iline bağlı Bab ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 sivil yaralandı.

Bab'ın merkezindeki işlek bir sokakta park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Olayda 8 sivil yaralandı. ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

2 Mart'ta YPG/PKK'nın muhaliflerin Azez'deki mevzilerine saldırısı sonucu 6 ÖSO mensubu hayatını kaybetmişti.

21 Şubat'ta da YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 5 ÖSO mensubu ölmüştü. Aynı gün, Afrin'deki bir saldırıda bir kız çocuğu ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden arındırdığı Bab, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçeleri arasında bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
El Bab patlama Suriye Türkiye sınır

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ESAD ÜLKESİNE ARTIK HAKİM ....KİMSE BÖLGEDE YANLIŞ ATA OYNAMAMALIDIR....TÜRKİYEYE DÜŞEN EN KISA SÜREDE GİTMEK İSTEYEN SURİYELİ MÜLTECİLERİ SAĞ SALİM ESADA TESLİM ETMEKTİR....ONLAR ESADIN BİZE EMANETİDİR SAVAŞ SÜRESİNCE DİKKAT 8 YILDIR ...
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