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Bab halkı yeni hastanesine kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab'daki siviller, yapımı tamamlanan 200 yataklı yeni hastanelerine kavuşuyor - Sağlık Bakanlığınden bir ekip, gelecek hafta açılacak Bab Hastanesindeki hazırlıkları yerinde inceledi - Bab'daki hastanelerin yöneticisi Dr. Erkan Ay: - "Bölgede ücretsiz sağlık hizmeti veren tek sağlık kurumu olan bu (Hikmet) hastane 300 bin nüfuslu El-Bab'a yetersiz kalmaktaydı" - "Yeni (Bab) hastanemiz 200 yataklı 8 ameliyathanesi ve 29 yoğun bakım ünitesi olan son derece gelişmiş, tıbbi cihazlarla donanmış bir hastane"

BAB/ANKARA (AA) - Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden temizlenen Bab ilçesinde Türkiye'nin desteğiyle yapımı tamamlanan 200 yataklı yeni ilçe hastanesi gelecek hafta bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.

Harekatın tamamlanmasının ardından, daha önceden özel hastane olarak faaliyet gösteren Hikmet Hastanesi (Eski Bab Hastanesi), Sağlık Bakanlığınca onarılmasının ardından yaklaşık 1,5 yıldır Bab halkına ücretsiz hizmet veriyor.

15 poliklinik ve 3 ameliyathaneye sahip Hikmet Hastanesi, yapılan düzenlemelerle rağmen bölgedeki nüfus yoğunluğunun artması sebebiyle ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor.

Günde yaklaşık 800 hastaya hizmet veren Hikmet Hastanesi, yapımı tamamlanan yeni Bab Hastanesinin gelecek hafta içinde hizmete girmesiyle ağır bir yükten kurtulacak. Eski hastane yenisine bağlı olarak poliklinik hizmeti verecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen ilçede Türkiye'nin desteğiyle yapımı tamamlanan yeni Bab Hastanesi bölgedeki sağlık hizmeti açığını büyük ölçüde kapatacak.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığından gelen ekip, yeni hastanedeki son hazırlıkları yerinde inceledi. Heyet, ardından Hikmet Hastanesini de ziyaret etti.

- "300 bin nüfuslu El-Bab'a yetersiz kalmaktaydı"

Bab'daki Hastanelerin Yöneticisi Dr. Erkan Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından bölgede sağlık alanında 1,5 yıldır Suriyelilerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ay, "Hikmet Hastanesi eskiden de özel bir hastane olarak faaliyet göstermişti. Şu an 20 yataklı, 1 acil servis, 3 ameliyathane ve 1 doğumhanesi olan bir hastane. Küçük bir hastane olmasına rağmen burada yaptığımız çalışmalarla şu an 15 poliklinikle yaklaşık 800 hastaya hizmet vermekteyiz." dedi.

İlk geldiklerinden bu yana Bab nüfusunun 20 kat arttığını vurgulayan Ay, "Bölgede ücretsiz sağlık hizmeti veren tek hastane olan bu (Hikmet) hastane 300 bin nüfuslu El-Bab'a yetersiz kalmaktaydı. Yeni hastanemize önümüzdeki hafta içinde taşınıp faaliyetlerimize orada devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ay, yeni hastanenin bölgedeki sağlık hizmetine büyük katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Yeni hastanemiz 200 yataklı 8 ameliyathanesi ve 29 yoğun bakım ünitesi olan son derece gelişmiş, tıbbi cihazlarla donanmış bir hastane. Yeni hastanenin hizmete başlamasıyla hastalarımızı yerinde tedavi etme imkanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
bab Fırat Kalkanı hastane Hikmet Suriye Türkiye

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