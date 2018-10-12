Bab halkı yeni hastanesine kavuşuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen ilçede Türkiye'nin desteğiyle yapımı tamamlanan yeni Bab Hastanesi bölgedeki sağlık hizmeti açığını büyük ölçüde kapatacak.

Günde yaklaşık 800 hastaya hizmet veren Hikmet Hastanesi, yapımı tamamlanan yeni Bab Hastanesinin gelecek hafta içinde hizmete girmesiyle ağır bir yükten kurtulacak. Eski hastane yenisine bağlı olarak poliklinik hizmeti verecek.

15 poliklinik ve 3 ameliyathaneye sahip Hikmet Hastanesi, yapılan düzenlemelerle rağmen bölgedeki nüfus yoğunluğunun artması sebebiyle ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor.

Harekatın tamamlanmasının ardından, daha önceden özel hastane olarak faaliyet gösteren Hikmet Hastanesi (Eski Bab Hastanesi), Sağlık Bakanlığınca onarılmasının ardından yaklaşık 1,5 yıldır Bab halkına ücretsiz hizmet veriyor.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığından gelen ekip, yeni hastanedeki son hazırlıkları yerinde inceledi. Heyet, ardından Hikmet Hastanesini de ziyaret etti.

- "300 bin nüfuslu El-Bab'a yetersiz kalmaktaydı"

Bab'daki Hastanelerin Yöneticisi Dr. Erkan Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından bölgede sağlık alanında 1,5 yıldır Suriyelilerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ay, "Hikmet Hastanesi eskiden de özel bir hastane olarak faaliyet göstermişti. Şu an 20 yataklı, 1 acil servis, 3 ameliyathane ve 1 doğumhanesi olan bir hastane. Küçük bir hastane olmasına rağmen burada yaptığımız çalışmalarla şu an 15 poliklinikle yaklaşık 800 hastaya hizmet vermekteyiz." dedi.

İlk geldiklerinden bu yana Bab nüfusunun 20 kat arttığını vurgulayan Ay, "Bölgede ücretsiz sağlık hizmeti veren tek hastane olan bu (Hikmet) hastane 300 bin nüfuslu El-Bab'a yetersiz kalmaktaydı. Yeni hastanemize önümüzdeki hafta içinde taşınıp faaliyetlerimize orada devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ay, yeni hastanenin bölgedeki sağlık hizmetine büyük katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Yeni hastanemiz 200 yataklı 8 ameliyathanesi ve 29 yoğun bakım ünitesi olan son derece gelişmiş, tıbbi cihazlarla donanmış bir hastane. Yeni hastanenin hizmete başlamasıyla hastalarımızı yerinde tedavi etme imkanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

