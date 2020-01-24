HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 'Baba 10, anne 13 yaşında' iddiasında flaş gelişme

'Baba 10, anne 13 yaşında' iddiasında flaş gelişme

İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Rusya'da 10 yaşında bir baba ve 13 yaşında bir anne adayının haberi dünyada büyük yankı uyandırmıştı! Ancak bu iddiaların ardından baba adayını inceleyen doktorun açıklaması hikayenin seyrini değiştireceğe benziyor.

'Baba 10, anne 13 yaşında' iddiasında flaş gelişme

Daily Star'ın haberine göre olay Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde yaşandı. 7 haftalık hamile olduğu belirtilen kişi henüz 13 yaşında bir çocuk. Baba ise ondan 3 yaş daha küçük, 10 yaşındaydı!

Ancak baba adayını inceleyen doktor 10 yaşındaki çocuğun vücudunun sperm üretmek için henüz çok küçük olduğunu açıkladı.

Ebevynlerinin izin verdiği 10 ve 13 yaşındaki, Ivan ve Darya isimli iki çocuk bir TV programına katıldı. Ancak çocukların yüzlerinin programda görünmesi dahi Rusya'yı karıştırmaya yetti.

10 yaşındaki oğlanın ailesi çocuğun fiziksel olarak incelenmesine izin verince olayın sır perdesi aralanmaya başladı.

Doktor canlı yayında "Laboratuvar sonuçlarını 3 kez inceledik bir hata olamaz. Ivan'ın baba olması mümkün değil" dedi.

"Herhangi bir sperm hücresi yok. O bir çocuk" diyen doktor 'vücudunda testesteron bile yok' dedi.

Anne adayı çocuğun 7. sınıfa baba adayının ise henüz ilkokul 4'e gittiği kaydedilirken aile çocuğun doğmasından yana.

Çocuk anne adayının ailesi ise ailelerine yeni bir fert katılacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirtiyor.

Ancak skandallar bununla da sınırlı değil! Çocuk anne adayının annesi ileri derece kanser hastası ve halihazırda 3 çocuğu var. Kızının doğum yapmasının ardından çocuklara kimin bakacağı büyük bir tartışma konusu. Aileye ise çocuğun doğumunu destekledikleri için kamu davası açılmış durumda.

Yerel medya ise çocuk anne adayına karşı pek de insaflı davranmadı. Zira çocuk anne adayının zor bir ergenlik geçirdiği, okulu astığı başarısız bir öğrenci olduğu ve holiganlık yaptığı sıkça vurgulanıyor.

Başka bir iddia ise bebeğin babasının 10 yaşındaki oğlan olmadığı yönünde. Kızın başka erkeklerle de cinsel birliktelik yaşadığı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Donmuş halde buldu! Hayata böyle döndürdüDonmuş halde buldu! Hayata böyle döndürdü
Yavru fareleri canlı canlı yedi!Yavru fareleri canlı canlı yedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne 13 baba 10 yaşında Rusya hamilelik

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

450 kiloluk 'Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!

450 kiloluk 'Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da soğukta donan köpeği, kalp masajı ile hayata döndürdü

Donmuş halde buldu! Hayata böyle döndürdü

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Erken doğan kuzulara bebek gibi bakıyor! Hepsini biberonla besliyor

Hepsine bebek gibi bakıyor

Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için 25 metre yükseklikte fıçıda yaşıyor

Karaya ayak basmıyor! Sebebi ise...

Dünya bu 'tatlılığı' konuşuyor!

Dünya bu 'tatlılığı' konuşuyor!

Beli kırık kanguruyu defalarca yumrukladı!

Beli kırık kanguruyu defalarca yumrukladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.