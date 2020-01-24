'Baba 10, anne 13 yaşında' iddiasında flaş gelişme

Daily Star'ın haberine göre olay Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde yaşandı. 7 haftalık hamile olduğu belirtilen kişi henüz 13 yaşında bir çocuk. Baba ise ondan 3 yaş daha küçük, 10 yaşındaydı!

Ancak baba adayını inceleyen doktor 10 yaşındaki çocuğun vücudunun sperm üretmek için henüz çok küçük olduğunu açıkladı.

Ebevynlerinin izin verdiği 10 ve 13 yaşındaki, Ivan ve Darya isimli iki çocuk bir TV programına katıldı. Ancak çocukların yüzlerinin programda görünmesi dahi Rusya'yı karıştırmaya yetti.

10 yaşındaki oğlanın ailesi çocuğun fiziksel olarak incelenmesine izin verince olayın sır perdesi aralanmaya başladı.

Doktor canlı yayında "Laboratuvar sonuçlarını 3 kez inceledik bir hata olamaz. Ivan'ın baba olması mümkün değil" dedi.

"Herhangi bir sperm hücresi yok. O bir çocuk" diyen doktor 'vücudunda testesteron bile yok' dedi.

Anne adayı çocuğun 7. sınıfa baba adayının ise henüz ilkokul 4'e gittiği kaydedilirken aile çocuğun doğmasından yana.

Çocuk anne adayının ailesi ise ailelerine yeni bir fert katılacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirtiyor.