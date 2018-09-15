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"Baba 1,5" oyuncularından Vali Zorluoğlu'na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

Dün İstanbul'da düzenlenen gala gösterimi ile vizyona giren "Baba 1,5" filminin oyuncuları, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti - Vali Murat Zorluoğlu: - "İnşallah sanatçı ve yapımcılarımız Van'da bir yapım için kolları sıvar. Biz de valilik ve belediye olarak yapımın hayata geçmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik"

İstanbul'da dün düzenlenen gala gösterimiyle vizyona giren "Baba 1,5" filminin oyuncuları, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Filmin ikinci gala gösterimi için Van'a gelen başrol oyuncuları Peker Açıkalın ve Rüzgar Erkoçlar'ın da aralarında bulunduğu sanatçıları makamında kabul eden Zorluoğlu, sinema sanatçılarını kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'de isim yapmış sanatçıların güzel maksat için geldiğini belirten Zorluoğlu, Vanlı hemşehrilerinin yapımcılığını üstlendiği filmin ikinci gala gösteriminin Van'da yapıldığını kaydetti.

Bu tür filmlerin en azından bir bölümünün Van'da çekilmesini istediklerini dile getiren Zorluoğlu, şunları söyledi:

"İnşallah sanatçı ve yapımcılarımız Van'da bir yapım için kolları sıvar. Biz de valilik ve belediye olarak yapımın hayata geçmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Van, son yıllarda her alanda atak içinde olan kent. Turizm anlamında çok iddialıyız ama başka altyapının oluşması gerekiyor. Sanat bunlardan biri ve bunun için de sinema, ilgi ve uyandıracağı etki bakımından en önemli sanat dalı. Van'da şu ana kadar bir film festivali olmadı ama umarım onun da altyapısını oluşturacak şekilde birkaç filmle ilimizi ülkemizde ve yurt dışında tanıtma imkanı buluruz."

Sanatçı Peker Açıkalın da dün vizyona giren filmin ikinci gala gösterimini Van'da yaptıklarını anımsatarak, "Bu tür açılımları en azından gala olarak ayrı illerde yapmak özellikli bir durum. İstanbul seyircisinden çok daha samimi ortamda filmimizi izledik. İstanbul'da seyrettiğimiz seyirci kitlesiyle Van'daki seyirci arasında enerji farkı vardı. Ben Van'ı yıllardır geziyorum. Van'da da bir film çalışması yapma imkanımız mevcut. Senaryo yazılacak, yapımcı kabul edecek, valimiz yardım edecek. Van çok gelişmiş ve genç bir kitleye sahip." ifadelerini kullandı.

Rüzgar Erkoçlar ise ilk kez Van'a geldiğini ve çok beğendiğini aktararak, kendilerine yakın ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Erkoçlar, güzel bir aile komedisi yaptıklarını, vatandaşların beğeneceğini ümit ettiğini dile getirdi.

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Peker Açıkalın Rüzgar Erkoçlar Vali Murat Zorluoğlu Van

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